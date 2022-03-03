Заветная мечта миролюбивой нации

Но одному человеку я смерти желаю. Мучительной. Не быстрой и безболезненной – ни в коем случае.

Догадались о ком я?

Важно Украинские герои навсегда уничтожили миф о "великой" русской армии

Пусть эта бункерная тварь знает, что сейчас в Украине миллионы людей желают ему сдохнуть в муках, покрыться чириями и истечь кровью и гноем. Чисто по-библейски. Глаз за глаз, кровь за кровь, смерть за смерть.

Мистический шанс на уничтожение зла

В последний раз тут желали такое Сталину и Гитлеру. Не помогло. Остается рассчитывать на милость бога- отца в Пурим, как в 1953. В этом марте он 17-го числа. И на ЗСУ, они рядом с народом. Я бы больше рассчитывал на ЗСУ, но помощь высших сил не помешает.

Актуально Против оккупантов объединились все – конкуренты, идеологические противники и даже разведенные

Нет смысла вспоминать притчу о Каине и Авеле. Путин и его армия любого Каина заткнут за пояс. Назвать их братьями даже не смешно, позорно. Боюсь, что это война надолго. До нашей победы. Пока это животное не сдохнет в своей подземной норе.

Никогда никого так не презирал. Никогда так не ненавидел. Стрелять, как бешеных собак.

Стоит внимания – в России заканчиваются резервы оккупантов: смотрите видео

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