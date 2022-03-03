Заповітна мрія миролюбної нації
Але одній людині я бажаю смерті. Мученицької. Не швидкої та безболісної – в жодному разі. Здогадалися про кого я?
Важливо Українські герої назавжди знищили міф про "велику" російську армію
Нехай ця бункерна тварюка знає, що зараз в Україні мільйони людей бажають йому здохнути в муках, вкритися чиряками та стікати кров'ю й гноєм. Чисто по-біблійному. Око за око, кров за кров, смерть за смерть.
Містичний шанс на знищення зла
Востаннє тут бажали таке Сталіну та Гітлеру. Не допомогло. Залишається розраховувати на милість Бога-Отця в Пурім, як у 1953-му. В цьому березні він 17-го числа. І – на ЗСУ, вони поряд із народом. Я більше розраховував би на ЗСУ, але допомога вищих сил не завадить.
Актуально Проти окупантів об'єдналися всі – конкуренти, ідеологічні противники і навіть розлучені пари
Немає сенсу згадувати притчу про Каїна та Авеля. Путін і його армія будь-якого Каїна заткнуть за пояс. Назвати їх братами навіть не смішно – ганебно. Боюся, що це війна надовго. До нашої перемоги. Поки ця тварина не здохне у своїй підземній норі.
Ніколи нікого так не зневажав. Ніколи так не ненавидів. Стріляти, як скажених собак.
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