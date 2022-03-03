Лише декілька сімей з маленькими дітьми поїхали, а решта лишилися. Кілька чоловіків записалися в територіальну оборону.

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Всі допомагають

Сьогодні ми купуємо продукти, готуємо і розвозимо їжу на блокпости та у воєнні частини, а також доставляємо інші необхідні речі.

Цим зайняті не лише співробітники, але і їхні родичі, друзі. Також ми об'єднуємося з іншими волонтерами. У нових реаліях це норма.

Впевнений, що так зараз роблять усі бізнеси і ресторатори також – забувши про чвари і конкуренцію.

Щодня війна забирає життя наших співвітчизників. Ми втрачаємо близьких. Ми змушені лишати свої домівки. Наші міста спотворені обстрілами окупантів...

Втрачаючи надто багато ми отримали дещо дуже цінне – нашу єдність!

Ми платимо за неї дуже високу ціну, щоб перестати її цінувати, коли закінчиться війна.

Сьогодні ми єдині як ніколи

Ті українці, які розмовляють українською і російською мовами.

Ті, хто був за Зеленського і ті, хто ще нещодавно були проти.

Конкуренти, ідеологічні противники, розлучені пари, політичні опоненти – сьогодні всі згуртовані перед обличчям російських окупантів.

Ми єдині, а це означає – ми переможемо!

Полонені росіяни розповіли про свої злочини – дивіться відео:

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