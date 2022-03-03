Але командувати йому залишилося недовго, я розкрию обставини його ганебної втечі та розгрому двох БТГР 200-ї бригади одним, наголошую, одним батальйоном ЗСУ на БМП-2 та з одним ПТРК Джавелін.

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Українські герої захищають країну

Комбат цього батальйону своїми вправними діями у зустрічному бою заслужив звання Герой України. Танки господарський комбат все забрав, і незабаром у складі нашого батальйону з'явиться позаштатна танкова рота на новій російській техніці з мінімальним пробігом.

Танк ненажерливий на паливо, але наші воїни захопили ще й заправник палива.

Танки озброєні новітніми російськими підкаліберними та керованими снарядами, дуже приємно буде застосовувати це по залишках тієї самої нещасливої 200-ї бригади.

Актуально Україна переходить у фазу затяжної війни

Міф зруйновано

Нашим союзникам по НАТО на подяку за Джавелін буде дуже приємно отримати новенький російський танк в Абердін, isn't it?

Слава українським героям, які назавжди знищили міф про велику російську армію та розігнали цю армію по кущах, відібравши непотрібне цим боягузливим зайцям озброєння. Тепер Т-80БВМ буде у руках справжніх левів.

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