Но командовать ему осталось недолго, я раскрою обстоятельства его постыдного бегства и разгрома двух БТГР 200-й бригады одним, подчеркиваю, одним батальоном ВСУ на БМП-2 и с одним ПТРК Джавелин.

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Украинские герои защищают страну

Комбат этого батальона своими умелыми действиями во встречном бою заслужил звание Герой Украины. Танки хозяйственный комбат все забрал, и скоро в составе нашего батальона появится внештатная танковая рота на новейшей российской технике с минимальным пробегом.

Танк прожорливый на топливо, но наши воины захватили еще и топливозаправщик.

Танки вооружены новейшими российскими подкалиберными и управляемыми снарядами, очень приятно будет применять это по остаткам той самой несчастливой 200-й бригады.

Актуально Украина переходит в фазу затяжной войны

Миф разрушен

Нашим союзникам по НАТО в благодарность за Джавелин будет очень приятно получить новенький российский танк в Абердин, isn't it?

Слава украинским героям, которые навсегда уничтожили миф о великой российской армии и разогнали эту армию по кустам, отобрав ненужное этим трусливым зайцам вооружение. Теперь Т-80БВМ будет в руках настоящих львов.

Путину боятся доложить, что преодолеть ВСУ не могут, – Жданов: смотрите видео

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