Это война на истребление: либо мы выстоим, либо нас здесь не будет, – Жадан

Сергей Жадан заявил, что Россия ведет в Украине войну на истребление. Он подчеркнул, что есть 2 варианта – "либо мы выстоим, либо нас здесь не будет".

В Министерстве обороны на 50-й день героической борьбы украинских защитников с российскими захватчиками обнародовали видео. В нем войну прокомментировал писатель, музыкант и активист Сергей Жадан.

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Жадан о возможных результатах войны

Это война на истребление. Либо мы выстоим, либо нас здесь не будет. Это важно понимать,

– отметил Жадан.

Он подчеркнул, что никто не будет вести войну вместо украинцев. Однако писатель не сомневается, что Украина обязательно победит.

Напомним, после жутких новостей из Бучи Жадан обратился к украинцам. Он призвал всех держаться, потому что россияне пришли на украинскую землю для того, чтобы уничтожить украинцев. Писатель добавил, что для Украины есть только один вариант уцелеть – победить в этой войне.

Сергей Жадан о войне России против Украины: смотрите видео