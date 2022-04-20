"Это война": в МВД призвали не паниковать по поводу событий на фронте

В Украине идет война не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Для того чтобы не поддаваться манипуляциям врага, следует спокойнее относиться и к победам, и к поражениям.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

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Он объяснил, что цель россиян – блицкриг на Донбассе до 24 апреля. Когда им этого не удастся, они начнут рассказывать о выдуманных победах. Якобы, что им удалось оккупировать определенные территории.

Это – война. Должны спокойнее относиться и к победам, и к поражениям,

– подчеркнул Денисенко.

Кроме того, как отметил советник главы МВД, украинская армия имеет тактику и хорошо понимает, когда нужно временно отступить, а когда пойти в наступление. У рядовых гражданских нет полной картины того, что происходит на фронте, поэтому каждый раз учитывать такие новости не стоит.

Вадим Денисенко о ситуации на фронте: смотрите видео