Об этом в эфире 24 канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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У него есть определенный сдержанный оптимизм, который заключается в том, что нам таки удастся убедить Германию.

Примером станут наши партнеры, которые заявляют о готовности предоставить Украине современное оружие, потому что украинцы очень сильно мотивированы и готовы его использовать,

– сказал Мусиенко.

Поэтому он считает, что это лишь "вопрос времени". Кроме того, у Германии также нет неограниченного арсенала оружия советского образца.

"Поэтому, я думаю, что мы со временем сломаем эту парадигму и будем говорить о предоставлении уже более современных видов вооружения. Не просто советских, но и другого производства", – подчеркнул он.

Украине нужно тяжелое оружие