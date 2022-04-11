Об этом в эфире 24 канала заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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У него есть определенный сдержанный оптимизм, который заключается в том, что нам таки удастся убедить Германию.
Примером станут наши партнеры, которые заявляют о готовности предоставить Украине современное оружие, потому что украинцы очень сильно мотивированы и готовы его использовать,
– сказал Мусиенко.
Поэтому он считает, что это лишь "вопрос времени". Кроме того, у Германии также нет неограниченного арсенала оружия советского образца.
"Поэтому, я думаю, что мы со временем сломаем эту парадигму и будем говорить о предоставлении уже более современных видов вооружения. Не просто советских, но и другого производства", – подчеркнул он.
Украине нужно тяжелое оружие
- Накануне, 7 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что война в Украине вступила в ту фазу, когда для победы нужна качественно другая помощь вооружением.
- Поэтому Украина хотела бы приобрести в Германии боевые машины пехоты Marder.
- Однако соглашение пока блокируется на политическом уровне. Вместе с тем Германия должна договориться со странами Восточной Европы о поставках Украине советского вооружения.
- Однако позиция Германии меняется. Уже 11 апреля в МИД страны заявили о необходимости предоставить оружие Украине.