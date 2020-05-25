Это все "хотелки" СБУ, умноженные на 10, – Устинова прокомментировала реформу спецслужбы

Зеленский предложил законопроект, который должен усовершенствовать организационно-правовые основы деятельности СБУ, то есть реформировать спецслужбу. Но Верховная Рада отправила его на повторное первое чтение. Нардеп из фракции "Голос" Александра Устинова считает, что эта реформа СБУ полезна лишь самой структуре и людям, которые там работают.

Об этом в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале рассказала сама Устинова.

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О реформе и структуре СБУ

Нардеп считает, что реформу не сделает тот, кто может пострадать из-за этого.

Например, судьи никогда не напишут хорошую судебную реформу, потому что хотят остаться на своих местах и зарабатывать деньги. Служба безопасности не исключение. Сейчас в СБУ работает примерно 30 тысяч человек, 10 тысяч из них – это всего 2 департамента, которые борются с коррупцией и экономическими преступлениями,

– отметила Устинова.

То есть, по словам нардепа, треть всей структуры – это не те, кто воюют на востоке Украины и занимаются национальной безопасностью. "Это люди, которые откровенно "кошмарят" бизнес. А сам текст реформы – это все "хотелки" СБУ, умноженные на 10, которые фактически превращают ее из Службы безопасности в Службу Божью, когда можно делать все и чтобы ничего за это не было", – считает Устинова.

Что предусматривал законопроект об СБУ?Согласно ему СБУ будет осуществлять:



► контрразведывательную деятельность;

► управление рисками государственной безопасности;

► оперативно-розыскную деятельность;

► деятельность по обеспечению охраны государственной тайны;

► досудебное расследование уголовных правонарушений, подготовка или совершение которых составляет угрозу государственной безопасности.

Подробнее смотрите в видео разговора 24 канала с Александрой Устиновой: