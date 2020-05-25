Це всі "хотілки" СБУ, помножені на 10, – Устінова емоційно прокоментувала реформу спецслужби

Зеленський запропонував законопроєкт, який мав удосконалити організаційно-правові засади діяльності СБУ, тобто реформувати спецслужбу. Але Верховна Рада відправила його на повторне перше читання. Нардепка з фракції "Голос" Олександра Устінова вважає, що ця реформа СБУ корисна лише самій структурі й людям, які там працюють.

Про це в ефірі програми "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі розповіла сама Устінова.

До теми Реформа СБУ відкладається: Рада відправила на доопрацювання законопроєкт

Про реформу та структуру СБУ

Нардепка вважає, що реформу не зробить той, хто може постраждати через це.

Наприклад, судді ніколи не напишуть гарну судову реформу, бо хочуть залишитись на своїх місцях і заробляти гроші. Служба безпеки не виняток. Зараз у СБУ працює приблизно 30 тисяч людей, 10 тисяч із них – це всього 2 департаменти, які борються з корупцією та економічними злочинами,

– зазначила Устінова.

Тобто, за словами нардепки, третина всієї структури – це не ті, хто воюють на сході України чи займаються національною безпекою. "Це люди, які відверто "кашмарять" бізнес. А сам текст реформи – це всі "хотілки" СБУ, помножені на 10, які фактично перетворюють її зі Служби безпеки в Службу Божу, коли можна робити все й нічого за це не мати", – вважає Устінова.

Що передбачав законопроєкт про СБУ?Згідно з ним СБУ здійснюватиме:

►контррозвідувальну діяльність;

►управління ризиками державної безпеки;

►оперативно-розшукову діяльність;

►діяльність із забезпечення охорони державної таємниці;

►досудове розслідування кримінальних правопорушень, підготовка чи вчинення яких становить загрозу державній безпеці.

Детальніше дивіться у відео розмови 24 каналу з Олександрою Устіновою: