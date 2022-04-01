Это ВСУ вынудили русских отойти от Чернигова, Герой Украины Виктор Николюк

В России заявляют о якобы отводе войск с Черниговщины. Однако командующий оперативной группой "Север" Герой Украины Виктор Николюк подчеркнул, что именно Вооруженные Силы Украины заставляют врагов отступать.

Россияне вынуждены отступать из-за того, что ВСУ нанесли удары по их позициям. Кроме того, оккупанты деморализованы. Об этом Виктор Николюк заявил в интервью.

Интересно ССО Украины бьют по путям обеспечения врага: очередное эффектное видео

ВСУ выгоняют оккупантов

Герой Украины Виктор Николюк заявил, что несмотря на объявление о якобы "отводе войск" россиянами, боевые действия продолжаются. Несмотря на то, наши войска наносят им мощные удары.

Русские вынуждены отводить свои войска от Чернигова. Потому что мы нанесли им огневое поражение и сейчас то морально-психологическое состояние, состояние техники, обеспечение материально-техническими средствами и боеприпасами, конечно, заставляет их отводить войска. Такой факт есть, они отводят войска, мы наносим огневые поражения – выгоняем врага с нашей территории,

– заявил Николюк.

Несмотря на то Чернигов остается частично заблокированным в южном направлении. Командир "Севера" отметил, что не могу прогнозировать дату, когда Чернигов полностью разблокируют, однако ВСУ над этим работают.

Однако сейчас наши военные проводят мероприятия по восстановлению инфраструктуры на освобожденных территориях – восстанавливают электро- и водоснабжение и разминируют территорию.

Наши военные освободили ряд населенных пунктов, в частности Николюк пообещал, что вскоре ВСУ освободят Михайло-Коцюбинское. Борьба с захватчиками продолжается.

К теме – ВСУ освободили еще 11 населенных пунктов от оккупантов: смотрите видео