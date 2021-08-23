Санкции против пропагандистских СМИ на территории Украины президент ввел еще 21 августа 2021 года. В государстве-агрессоре решение прокомментировали через 2 дня.

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Что именно сказали в России

Прокомментировал санкции против российских изданий не лично президент России, а Дмитрий Песков – пресс-секретарь Владимира Путина. Песков назвал это "еще одним шагом на пути удушения свободы слова" и "зачисткой от неудобных и некомфортных информационных потоков".

Это еще один шаг в цепочке блокировки любых потоков информации (в Украине – 24 канал), касающихся нашей страны, наших СМИ,

– отметил представитель страны-агрессора.

Санкции против российских СМИ: главное

21 августа президент подписал указ о вступлении в силу решения СНБО Украины о блокировании доступа к:

сайту "Ростелекома";

изданию "Московский комсомолец";

акционерному обществу "Бизнес ньюс медиа" (газета "Ведомости")

сайта "Vedomosti.ru";

и к ряду других российских ресурсов.

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Главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев уже сказал, что украинская редакция издания продолжит работу, несмотря на запрет.