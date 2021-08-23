Санкції проти пропагандистських ЗМІ на території України президент ввів ще 21 серпня 2021 року. У державі агресора рішення прокоментували через 2 дні.

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Що саме сказали в Росії

Прокоментував санкції проти російських видань не особисто президент Росії, а Дмитро Пєсков – прессекретар Володимира Путіна. Пєсков назвав це "ще одним кроком на шляху удушення свободи слова" і "зачисткою від незручних і некомфортних інформаційних потоків".

Це ще один крок у ланцюжку блокування будь-яких потоків інформації (в Україні – 24 канал), які стосуються нашої країни, наших ЗМІ,

– наголосив речник країни-агресорки.

Санкції проти російських ЗМІ: головне

21 серпня президент підписав указ про набрання чинності рішення РНБО України про блокування доступу до:

сайту "Ростелекома";

видання "Московский комсомолец";

акціонерного товариства "Бизнес ньюс медиа" (газета "Ведомости");

сайту "Vedomosti.ru";

та до низки інших російських ресурсів.

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Головний редактор "Московского комсомолца" Павло Гусєв уже сказав, що українська редакція видання продовжить роботу, незважаючи на заборону.