Санкції проти пропагандистських ЗМІ на території України президент ввів ще 21 серпня 2021 року. У державі агресора рішення прокоментували через 2 дні.
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Що саме сказали в Росії
Прокоментував санкції проти російських видань не особисто президент Росії, а Дмитро Пєсков – прессекретар Володимира Путіна. Пєсков назвав це "ще одним кроком на шляху удушення свободи слова" і "зачисткою від незручних і некомфортних інформаційних потоків".
Це ще один крок у ланцюжку блокування будь-яких потоків інформації (в Україні – 24 канал), які стосуються нашої країни, наших ЗМІ,
– наголосив речник країни-агресорки.
Санкції проти російських ЗМІ: головне
21 серпня президент підписав указ про набрання чинності рішення РНБО України про блокування доступу до:
- сайту "Ростелекома";
- видання "Московский комсомолец";
- акціонерного товариства "Бизнес ньюс медиа" (газета "Ведомости");
- сайту "Vedomosti.ru";
- та до низки інших російських ресурсів.
До слова Зеленський ввів у дію санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна і нардепа Деркача
Головний редактор "Московского комсомолца" Павло Гусєв уже сказав, що українська редакція видання продовжить роботу, незважаючи на заборону.