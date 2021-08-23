Рішення ввести обмеження проти російських компаній та ЗМІ ухвалили на засідання РНБО 20 серпня.

Важливо Зеленський ввів у дію санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна і нардепа Деркача

У санкційному списку України опинилися:

  • Ростелеком,
  • vedomosti.ru,
  • mk.ru,
  • "Новінфо",
  • "ТРК-3",
  • "Бізнес ньюз медіа",
  • "Фонд вивчення історичної перспективи",
  • Асоціація благодійної допомоги "взаємодопомога",
  • "Наше завтра",
  • "Лайт-принт",
  • "Анна-ньюс",
  • "Народні новини",
  • "Версія".

Які обмеження діятимуть проти них

Санкції України передбачають не лише блокування активів на нашій території, але й інші обмежувальні заходи, зокрема:

  • обмеження торговельних операцій,
  • запобігання виведенню капіталів за межі України,
  • обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування,
  • блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів, зокрема і до їх субдоменів.

Також президент Зеленський ввів у дію санкцію проти:

  • Дениса Пушиліна;
  • Антона Сімоненка;
  • Петра Журавля;
  • Андрія Теліженка;
  • Дмитро Ковальчука;
  • Констянтина Килимника.

Росія обурилася обмеженнями проти її пропагандистів в Україні й теж запровадила нові санкції проти українських політиків. До санкційного списку Кремля потрапили понад 70 українців, зокрема:

  • секретар РНБО Олексій Данілов;
  • очільник МЗС України Дмитро Кулеба;
  • перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
  • радниця міністра енергетики Олена Зеркаль;
  • колишній "слуга" і депутат Верховної ради Олександр Дубінський;
  • уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Але ані Данілов, ані Кулеба не переймаються через обмеження Росії. Навіть навпаки – секретар РНБО назвав їх найвищою відзнакою.