Рішення ввести обмеження проти російських компаній та ЗМІ ухвалили на засідання РНБО 20 серпня.
Важливо Зеленський ввів у дію санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна і нардепа Деркача
У санкційному списку України опинилися:
- Ростелеком,
- vedomosti.ru,
- mk.ru,
- "Новінфо",
- "ТРК-3",
- "Бізнес ньюз медіа",
- "Фонд вивчення історичної перспективи",
- Асоціація благодійної допомоги "взаємодопомога",
- "Наше завтра",
- "Лайт-принт",
- "Анна-ньюс",
- "Народні новини",
- "Версія".
Які обмеження діятимуть проти них
Санкції України передбачають не лише блокування активів на нашій території, але й інші обмежувальні заходи, зокрема:
- обмеження торговельних операцій,
- запобігання виведенню капіталів за межі України,
- обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування,
- блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів, зокрема і до їх субдоменів.
Також президент Зеленський ввів у дію санкцію проти:
- Дениса Пушиліна;
- Антона Сімоненка;
- Петра Журавля;
- Андрія Теліженка;
- Дмитро Ковальчука;
- Констянтина Килимника.
Росія обурилася обмеженнями проти її пропагандистів в Україні й теж запровадила нові санкції проти українських політиків. До санкційного списку Кремля потрапили понад 70 українців, зокрема:
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- очільник МЗС України Дмитро Кулеба;
- перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;
- радниця міністра енергетики Олена Зеркаль;
- колишній "слуга" і депутат Верховної ради Олександр Дубінський;
- уповноважена з прав людини Людмила Денисова.
Але ані Данілов, ані Кулеба не переймаються через обмеження Росії. Навіть навпаки – секретар РНБО назвав їх найвищою відзнакою.