Рішення ввести обмеження проти російських компаній та ЗМІ ухвалили на засідання РНБО 20 серпня.

Важливо Зеленський ввів у дію санкції проти ватажка бойовиків Пушиліна і нардепа Деркача

У санкційному списку України опинилися:

Ростелеком,

vedomosti.ru,

mk.ru,

"Новінфо",

"ТРК-3",

"Бізнес ньюз медіа",

"Фонд вивчення історичної перспективи",

Асоціація благодійної допомоги "взаємодопомога",

"Наше завтра",

"Лайт-принт",

"Анна-ньюс",

"Народні новини",

"Версія".

Які обмеження діятимуть проти них

Санкції України передбачають не лише блокування активів на нашій території, але й інші обмежувальні заходи, зокрема:

обмеження торговельних операцій,

запобігання виведенню капіталів за межі України,

обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг та використання телекомунікаційних мереж загального користування,

блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів, зокрема і до їх субдоменів.

Також президент Зеленський ввів у дію санкцію проти:

Дениса Пушиліна;

Антона Сімоненка;

Петра Журавля;

Андрія Теліженка;

Дмитро Ковальчука;

Констянтина Килимника.

Зверніть увагу! Засідання РНБО 20 серпня було досить ефективним. Тоді Україна ввела обмеження проти головного редактора "Страна.UA" Ігоря Гужви, пропагандистів Ольги та Анатолія Шаріїв. Володимир Зеленський одразу після засідання РНБО підписав указ, який вводить у дію обмежувальні заходи.

Росія обурилася обмеженнями проти її пропагандистів в Україні й теж запровадила нові санкції проти українських політиків. До санкційного списку Кремля потрапили понад 70 українців, зокрема:

секретар РНБО Олексій Данілов;

очільник МЗС України Дмитро Кулеба;

перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова;

радниця міністра енергетики Олена Зеркаль;

колишній "слуга" і депутат Верховної ради Олександр Дубінський;

уповноважена з прав людини Людмила Денисова.

Але ані Данілов, ані Кулеба не переймаються через обмеження Росії. Навіть навпаки – секретар РНБО назвав їх найвищою відзнакою.