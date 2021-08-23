Решение ввести ограничения против российских компаний и СМИ приняли на заседание СНБО 20 августа.
Важно Зеленский ввел в действие санкции против главаря боевиков Пушилина и нардепа Деркача
В санкционном списке Украины оказались:
- Ростелеком,
- vedomosti.ru,
- mk.ru,
- "Новінфо",
- "ТРК-3",
- "Бизнес ньюз медиа",
- "Фонд изучения исторической перспективы",
- Ассоциация благотворительной помощи "взаимопомощь",
- "Наше завтра",
- "Лайт-принт",
- "Анна-ньюс",
- "Народные новости",
- "Версия".
Какие ограничения будут действовать против них
Санкции Украины предусматривают не только блокирование активов на нашей территории, но и другие ограничительные меры, в частности:
- ограничение торговых операций,
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины,
- ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования,
- блокировка интернет-провайдерами доступа к вебресурсам, в том числе и к их поддоменам.
Также президент Зеленский ввел в действие санкцию против:
- Дениса Пушилина;
- Антона Симоненко;
- Петра Журавля;
- Андрея Телиженко;
- Дмитрий Ковальчука;
- Констянтина Килимника.
Россия возмутилась ограничениями против ее пропагандистов в Украине и тоже ввела новые санкции против украинских политиков. В санкционный список Кремля попали более 70 украинцев, в том числе:
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;
- первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова;
- советник министра энергетики Елена Зеркаль;
- бывший "слуга" и депутат Верховной рады Александр Дубинский;
- уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.
Но ни Данилов, ни Кулеба не переживают из-за ограничений России. Даже наоборот – секретарь СНБО назвал их высшим знаком отличия.