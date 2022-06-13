Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также добавил, что его пугает, когда люди начинают серьезно воспринимать определенных персонажей в России, которые не совсем этого стоят.

Читайте также Понимают, что Путин на ниточке, но колеблются, перерезать ли ее, – Пионтковский о США

Нет, там действительно есть такие, которые не бросают слова на ветер, но это точно не случай Медведева, добавляет Фейгин.

Это идиот, посмотрите сами. Он был российским президентом, ему сказали "убирайся" и он ушел. Даже в аппарате властной верхушки и не воспринимают его как нормального. То, что Медведев пытается показать из себя больше, чем он есть – делает его еще смешнее,

– отмечает Марк Фейгин.

Он сейчас занимает должность заместителя секретаря СНБО России и, по сути, эта должность ничего не решает, добавляет правозащитник. Он объясняет, что всем руководит глава СНБО, а это Путин, есть и секретарь СНБО Патрушев, этот действительно разрабатывает доктрины и другие вещи, объясняет он.

"Что зависит от слов Дмитрия Медведева в России – он никто. Да, ему удалось возглавлять правительство страны-агрессорки в прошлом", – говорит Фейгин.

По его словам, сейчас он может только нас веселить, как клоун и такими своими действиями пытается продемонстрировать властным элитам России, что в случае чего – готов вернуться на пост президента.

Российский маразм крепнет

Депутат российской госдумы Вячеслав Володин в очередной раз отметился циничным заявлением об Украине. На этот раз у него "подгорело" из-за предложения депутата Европарламента и эксглавы МИД Польши Радослава Сикорского предоставить нашей стране ядерное оружие.

В своей маразматической манере российский политик сказал, что из-за такого шага не станет "ни Украину, ни самой Европы".

Детальнее о "подковерных драках" российских элит и почему это нам на руку: смотрите видео

