Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також додав, що його лякає, коли люди починають серйозно сприймати певних персонажів у Росії, які не зовсім цього вартують.

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Ні, там справді є такі, які не кидають слова на вітер, але це точно не випадок Мєдвєдєва, додає Фейгін.

Це ж ідіот, подивіться самі. Він був російським президентом, йому сказали "забирайся" і він пішов. Навіть у апараті владної верхівки й не сприймають його за нормального. Те, що Мєдвєдєв намагається показати з себе більше, ніж він є насправді – робить його ще смішнішим,

– зазначає Марк Фейгін.

Він зараз обіймає посаду заступника секретаря РНБО Росії і по суті – ця посада нічого не вирішує, додає правозахиснник. Він пояснює, що усім керує очільник РНБО, а це Путін, є й секретар РНБО Патрушев, то цей дійсно розробляє доктрини та інші речі, пояснює він.

"Що залежить від слів Дмітрія Мєдвєдєва у Росії – він ніхто. Так, йому вдалось очолювати уряд країни-агресорки у минулому", – каже Фейгін.

За його словами, зараз він може тільки нас веселити, як клоун і такими своїми діями він намагається продемонструвати владним елітам Росії, що у випадку чого – готовий повернутись на пост президента.

Російський маразм міцнішає

Депутат російської держдуми В'ячеслав Володін вчергове відзначився цинічною заявою про Україну. Цього разу у нього "підгоріло" через пропозицію депутата Європарламенту та ексглави МЗС Польщі Радослава Сікорського надати нашій країні ядерну зброю.

У своїй маразматичній манері російський політик сказав, що через такий крок не стане "ні Україну, ні самої Європи".

Детальніше про "підкилимні бійки" російських еліт та чому це нам на руку: дивіться відео

