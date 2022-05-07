Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник. Фейгин подчеркнул, что в России много тупых людей, которые не понимают, что в случае ядерной войны высшее руководство улетит, а они останутся в радиации.

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"Я думаю, что Путин действительно хочет продемонстрировать Западу, что они на самолете будут. Но надо быть безумным, чтобы это сделать, ведь тактическим или ядерным ударом самолет легче сбить. Это ведь где бункер трудно выяснить, а самолет видно, как летит. . Хорошая ракета и нет самолета вместе с Путиным", – говорит он.

Фейгин заверил, что вряд ли они настолько глупы, что думают, что самолет – это благоприятное место, где они смогут управлять ядерной войной.

Это даже выглядит безумно. Они его называют самолетом "судного дня". Это для них будет "судный день"... Я думаю, это больше пропагандистский жест, чтобы продемонстрировать свою готовность (к ядерной войне – 24 канал). Даже Путин сказал, что все решения приняты,

– заявил он.

Но, по словам правозащитника, произошло существенное изменение – Запад прекратил бояться путинского шантажа. "Теперь они говорят, что в случае ядерного удара первыми ответ получит высшее руководство России. Главная цель – сам Владимир Путин", – добавил Фейгин.

По его мнению, сама Россия теперь "не горит желанием" начинать ядерную войну, потому что это не даст результатов.

"Они начали просить отмену санкций, а это значит, что умирать они не хотят. Поэтому эта риторика остается исключительно пропагандистской. Я за этим не вижу решимости", – считает правозащитник.

Смотрите полное интервью с Марком Фейгиным:



Важно о ядерной угрозе

По данным Reuters, Путин на параде 9 мая намекнет Западу на ядерную войну самолетом "судного дня" – Ил-80, который может перевозить высшее руководство России в случае ядерной войны.

Он якобы "нашпигован" технологиями. Его разработали в конце 1980-х годов еще в Советском союзе на базе пассажирского самолета Ил-86.

Россия также отработала запуск баллистических ракет "Искандер". Они могут нести ядерное оружие.

Однако, несмотря на риторику российских властей, в США отрицают угрозу применения Россией ядерного оружия. Представители страны уверяют, что активно следят за ядерным потенциалом Москвы.

Видео к теме – эксперт Игорь Яковенко о самолете "судного дня"