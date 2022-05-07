Про це 24 каналу розповів російський правозахисник. Фейгін наголосив, що в Росії є багато тупих людей, які не розуміють, що в разі ядерної війни вище керівництво полетить, а вони залишаться в радіації.

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"Я думаю, що Путін дійсно хоче продемонструвати Заходу, що вони на літаку будуть. Але треба бути божевільним, щоб це зробити, адже тактичним чи ядерним ударом літак легше збити. Це ж де бункер важко з’ясувати, а літак видно, як летить. Гарна ракета і немає літака разом з Путіним", – каже він.

Фейгін запевнив, що навряд вони настільки дурні, що думають, що літак – це сприятливе місце, де вони зможуть керувати ядерною війною.

Це навіть виглядає божевільно. Вони його називають літаком "судного дня". Це для них буде "судний день"... Я думаю, що це більше пропагандистський жест, щоб продемонструвати свою готовність (до ядерної війни – 24 канал). Навіть Путін сказав, що всі рішення прийняті,

– заявив він.

Але, за словами правозахисника, сталася суттєва зміна – Захід припинив боятися путінського шантажу. "Тепер вони кажуть, що у випадку ядерного удару першими відповідь отримає вище керівництво Росії. Головна ціль – сам Володимир Путін", – додав Фейгін.

На його думку, сама Росія тепер "не горить бажання" починати ядерну війну, бо це не дасть результатів.

"Вони почали просити відміну санкцій, а це означає, що помирати вони не хочуть. Тому ця риторика залишається виключно пропагандистською. Я за цим не бачу рішучості", – вважає правозахисник.

Дивіться повне інтерв'ю з Марком Фейгіним:



Важливо про ядерну загрозу

За даними Reuters, Путін на параді 9 травня натякне Заходу на ядерну війну літаком "судного дня" – Іл-80, який може перевозити найвище керівництво Росії у разі ядерної війни.

Він нібито "нашпигований" технологіями. Його розробили наприкінці 1980-х років ще у Радянському союзі на базі пасажирського літака Іл-86.

Росія також відпрацювала запуск балістичних ракет "Іскандер". Саме вони можуть нести ядерну зброю.

Проте, попри риторику російської влади, у США заперечують загрозу застосування Росією ядерної зброї. Представники країни запевняють, що активно слідкують за ядерним потенціалом Москви.

Відео до теми – експерт Ігор Яковенко про літак "судного дня"