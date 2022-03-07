Поэтому Чаус попросил его не поздравлять, ведь награда – общая.

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Награда не мне лично, а тысячам людей, которые остаются на местах и защищают свою землю. Это награда силам сопротивления, волонтерам, коммунальщикам,
– подчеркнул Чаус.

Кроме того, орден касается каждого военного, а также простого жителя, который остался в городе и помогает ВСУ.

Отметим, накануне Зеленский наградил Орденом Богдана Хмельницкого III степени нескольких глав ОГА. Награду получили:

  • Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
  • Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
  • Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
  • Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
  • Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
  • Глава Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

ВСУ

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