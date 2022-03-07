Поэтому Чаус попросил его не поздравлять, ведь награда – общая.

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Награда не мне лично, а тысячам людей, которые остаются на местах и защищают свою землю. Это награда силам сопротивления, волонтерам, коммунальщикам,

– подчеркнул Чаус.

Кроме того, орден касается каждого военного, а также простого жителя, который остался в городе и помогает ВСУ.

Отметим, накануне Зеленский наградил Орденом Богдана Хмельницкого III степени нескольких глав ОГА. Награду получили:

Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.

Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.

Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.

Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.

Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.

Глава Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.

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