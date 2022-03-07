Поэтому Чаус попросил его не поздравлять, ведь награда – общая.
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Награда не мне лично, а тысячам людей, которые остаются на местах и защищают свою землю. Это награда силам сопротивления, волонтерам, коммунальщикам,
– подчеркнул Чаус.
Кроме того, орден касается каждого военного, а также простого жителя, который остался в городе и помогает ВСУ.
Отметим, накануне Зеленский наградил Орденом Богдана Хмельницкого III степени нескольких глав ОГА. Награду получили:
- Глава Харьковской ОГА Синегубов Олег Васильевич.
- Глава Николаевской ОГА Ким Виталий Александрович.
- Глава Донецкой ОГА Кириленко Павел Александрович.
- Глава Луганской ОГА Гайдай Сергей Владимирович.
- Глава Черниговской ОГА Чаус Вячеслав Анатольевич.
- Глава Сумской ОГА Живицкий Дмитрий Алексеевич.
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