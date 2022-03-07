Тому Чаус попросив його не вітати, адже нагорода – спільна.
До теми За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА
Нагорода не мені особисто, а тисячам людей, які лишаються на місцях та боронять свою землю. Це нагорода силам спротиву, волонтерам, комунальникам,
– наголосив Чаус.
Крім того, орден стосується кожного військового, а також простого жителя, який залишився у місті та допомагає ЗСУ.
Зауважимо, напередодні Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня кількох голів ОДА. Нагороду отримали:
- Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
- Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
- Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
- Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
- Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.
- Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.
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