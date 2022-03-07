Тому Чаус попросив його не вітати, адже нагорода – спільна.

До теми За самовіддану оборону своїх громад: Зеленський нагородив орденами голів ОДА

Нагорода не мені особисто, а тисячам людей, які лишаються на місцях та боронять свою землю. Це нагорода силам спротиву, волонтерам, комунальникам,
– наголосив Чаус.

Крім того, орден стосується кожного військового, а також простого жителя, який залишився у місті та допомагає ЗСУ.

Зауважимо, напередодні Зеленський нагородив Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня кількох голів ОДА. Нагороду отримали:

  • Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.
  • Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.
  • Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.
  • Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.
  • Голова Чернігівської ОДА Чаус В'ячеслав Анатолійович.
  • Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.


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