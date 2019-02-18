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      Это – политический сигнал: Чалый об увеличении американской помощи Украине

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      Валерий Чалый
      Валерий Чалый / Радио Свобода

      В 2019 году Украина может рассчитывать на помощь от США в размере более 700 миллионов долларов. В законе о бюджете США на 2019 год есть часть о помощи Украине.

      При этом, была увеличена поддержка до 125 миллионов долларов по линии Государственного департамента США, добавлены средства на поддержку реформ, выполнены условия украинской стороной для получения второй части помощи через Пентагон, рассказал посол Украины в США Валерий Чалый в комментарии "Укринформ".

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      В последние дни состоялось несколько важных решений американских законодателей в поддержку Украины. Президент США подписал закон о бюджете-2019, который был принят Конгрессом, и в нем есть часть о помощи Украине – как военно-технической, так и помощи реформам,
      – отметил дипломат.

      Выделение дополнительных средств для поддержки государства американскими властями Чалый связывает с успехом в выполнении Украиной реформ. По его мнению, каждая сумма – результат большой работы.

      "Это является свидетельством выполнения Украиной реформ, в частности, в секторе безопасности и обороны, признается американской стороной. Все должно быть четко обосновано для американцев, что это пойдет на усиление возможностей Украины, и что американский налогоплательщик так же получит результат и укрепление безопасности в мире", – пояснил посол.

      Он также добавил, что американская помощь является политическим сигналом о поддержке Украины.

      Те слова, которые прозвучали во время встречи президента Порошенко и вице-президента США Майкла Пенса в Мюнхене о том, что "Америка с Украиной", – это слова, за которыми стоит серьезная оценка ситуации,
      – добавил Чалый.

      Кроме этого, Валерий Чалый анонсировал дополнительные санкции, которые американская сторона вместе с европейскими союзниками готовит против России. Ограничения связаны с агрессией РФ против Украины вблизи Керченского пролива.

      Также 24 канал сообщал, что большинство дополнительных денег, полученных от США, в Украине направят на увеличение до 115 миллионов долларов расходов на военно-техническую поддержку государству по программе "Международное военное финансирование".

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      Теги: Реформы Деньги Новости Украины Новости политики Новости США
      Источник: 24 Канал
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