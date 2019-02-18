Це – політичний сигнал: Чалий про збільшення американської допомоги Україні

У 2019 році Україна може розраховувати на допомогу від США у розмірі понад 700 мільйонів доларів. У законі про бюджет США на 2019 рік є частина про допомогу Україні.

При цьому, була збільшена підтримка до 125 мільйонів доларів по лінії Державного департаменту США, додані кошти на підтримку реформ, виконані умови українською стороною для отримання другої частини допомоги через Пентагон, розповів посол України у США Валерій Чалий в коментарі "Укрінформ".

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Останніми днями відбулося кілька важливих рішень американських законодавців на підтримку України. Президент США підписав закон про бюджет-2019, який був прийнятий Конгресом, і в ньому є частина про допомогу Україні – як військово-технічну, так і допомогу реформам,

– зауважив дипломат.

Виділення додаткових коштів для підтримки держави американською владою Чалий пов’язує із успіхом у виконанні Україною реформ. На його думку, кожна сума – результат великої роботи.

"Це є свідченням тому, що виконання Україною реформ, зокрема, в секторі безпеки та оборони, визнається американською стороною. Все має бути чітко обґрунтовано для американців, що це піде на посилення можливостей України, і що американський платник податків так само отримає результат і зміцнення безпеки у світі", – пояснив посол.

Він також додав, що американська допомога є політичним сигналом про підтримку України.

Ті слова, які прозвучали під час зустрічі президента Порошенка і віце-президента США Майкла Пенса у Мюнхені про те, що "Америка з Україною", – це слова, за якими стоїть серйозна оцінка ситуації,

– додав Чалий.

Окрім цього, Валерій Чалий анонсував додаткові санкції, які американська сторона разом із європейськими союзниками готує проти Росії. Обмеження пов'язані із агресію РФ проти України поблизу Керченської протоки.

Також 24 канал повідомляв, що більшість додаткових грошей, отриманих від США, в Україні скерують на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків на військово-технічну підтримку державі за програмою "Міжнародне військове фінансування".