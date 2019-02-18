21:13
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Благання до Путіна. Універсіада з ялинками в Росії
      Вєсті Кремля
      20:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Чому Каплін запозичив передвиборчу програму у Гітлера. Ораторські таланти Кличка
      Вєсті.UA
      19:15, сьогодні
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК

      Це – політичний сигнал: Чалий про збільшення американської допомоги Україні

      298 Читать новость на русском
      Валерій Чалий
      Валерій Чалий / Радіо Свобода

      У 2019 році Україна може розраховувати на допомогу від США у розмірі понад 700 мільйонів доларів. У законі про бюджет США на 2019 рік є частина про допомогу Україні.

      При цьому, була збільшена підтримка до 125 мільйонів доларів по лінії Державного департаменту США, додані кошти на підтримку реформ, виконані умови українською стороною для отримання другої частини допомоги через Пентагон, розповів посол України у США Валерій Чалий в коментарі "Укрінформ".

      Читайте також: Канада надасть Україні величезну суму на прозорі вибори

      Останніми днями відбулося кілька важливих рішень американських законодавців на підтримку України. Президент США підписав закон про бюджет-2019, який був прийнятий Конгресом, і в ньому є частина про допомогу Україні – як військово-технічну, так і допомогу реформам,
      – зауважив дипломат.

      Виділення додаткових коштів для підтримки держави американською владою Чалий пов’язує із успіхом у виконанні Україною реформ. На його думку, кожна сума – результат великої роботи.

      "Це є свідченням тому, що виконання Україною реформ, зокрема, в секторі безпеки та оборони, визнається американською стороною. Все має бути чітко обґрунтовано для американців, що це піде на посилення можливостей України, і що американський платник податків так само отримає результат і зміцнення безпеки у світі", – пояснив посол.

      Він також додав, що американська допомога є політичним сигналом про підтримку України.

      Ті слова, які прозвучали під час зустрічі президента Порошенка і віце-президента США Майкла Пенса у Мюнхені про те, що "Америка з Україною", – це слова, за якими стоїть серйозна оцінка ситуації,
      – додав Чалий.

      Окрім цього, Валерій Чалий анонсував додаткові санкції, які американська сторона разом із європейськими союзниками готує проти Росії. Обмеження пов'язані із агресію РФ проти України поблизу Керченської протоки.

      Також 24 канал повідомляв, що більшість додаткових грошей, отриманих від США, в Україні скерують на збільшення до 115 мільйонів доларів видатків на військово-технічну підтримку державі за програмою "Міжнародне військове фінансування".

      blog_ava
      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      сьогодні
      46907
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Новини США Реформи
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      сьогодні , 21:00 Обличчя Євромайдану: де зараз лідери протестів
      Світлана Попова 777
      Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      сьогодні , 14:30 Життя після Майдану: історія вдови Героя Небесної сотні
      Євгенія Мазур 1
      Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      сьогодні , 20:30 Дороге майно та зв’язки з Порошенком і Ківаловим: як судді потрапляють до Верховного Суду
      Роман Маселко 169
      Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      сьогодні , 17:09 Скільки парафій Московського патріархату перейшли до Православної церкви України
      46885
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      сьогодні , 19:10 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 987
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук