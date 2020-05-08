Это абсолютно нереально, – донецкий журналист о выборах на Донбассе

Местные выборы в октябре 2020 года на территории оккупированного Донбасса скорее всего не состоятся. Для этого есть две причины: на Донбассе до сих пор раздаются выстрелы, а российская власть всеми силами пытается отделить Донбасс от Украины.

Об этом в эфире 24 канала в программе "Гуд найт Юкрейн" заявил донецкий журналист Денис Казанский. Он отметил, что история с выборами на оккупированных территориях раздается каждый год из уст политиков.

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"Это абсолютно нереально. Мы слышали истории о том, что выборы обязательно пройдут, где-то с 2016 года. Каждый год чиновники делали такие заявления и каждый год они не оправдывались. Сейчас уже, как вы видите, осталось очень мало времени до выборов и их уже физически невозможно организовать", – сказал журналист.

Он объяснил, что это невозможно из-за того, что Донбасс просто отделяется от Украины различными способами.

Идет не реинтеграция этих территорий, а дезинтеграция. Они (российские власти – 24 канал) продолжают жить своей жизнью, отделятся от Украины, раздавать российские паспорта, заставляют людей получать свои какие-то документы или автомобильные номера. Они выжимают все, что как-то касается Украины,

– пояснил Казанский.

По его словам, прежде чем проводить выборы, нужно прекратить стрелять. "Если не могут договориться о прекращении огня, то какие могут быть разговоры о выборах или мирной жизни. Зеленский еще перед выборами говорил, что нужно прекратить стрелять, но за год его правления это не удалось сделать. Возможно потому, что это не зависит от украинской стороны", – подытожил Денис Казанский.

Что известно о выборах на оккупированных территориях?

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября 2020 года. В "Слуге народа" выразили надежду, что выборы получится провести на всей территории государства, то есть и на временно оккупированных территориях Донбасса. Руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что выборов под дулами автоматов не будет.



Однако Владимир Зеленский отмечал, что проведение выборов в ОРДЛО возможно только после вывода российских вооруженных формирований с Донбасса и передачи границы под украинский контроль. В Госдепе США заверили, что выборы провести невозможно, пока на Донбассе звучат выстрелы.