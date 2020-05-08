Це абсолютно нереально, – донецький журналіст про вибори на Донбасі

Місцеві вибори у жовтні 2020 року на території окупованого Донбасу скоріш за все не відбудуться. Для цього є дві причини: на Донбасі досі лунають постріли, а російська влада всіма силами намагається відокремити Донеччину від України.

Про це в ефірі 24 каналу у програмі "Гуд найт Юкрейн" заявив донецький журналіст Денис Казанський. Він зауважив, що історія з виборами на окупованих територіях лунає кожного року з вуст політиків.

Читайте також Місцеві вибори на Донбасі неможливі, Росія хоче особливого статусу, – ОПОРА

"Це абсолютно нереально. Ми чули історії про те, що вибори обов'язково пройдуть десь з 2016 року. Кожен рік посадовці робили такі заяви і кожен рік вони не виправдовувались. Зараз вже, як ви бачите, залишилось дуже мало часу до виборів і їх вже фізично неможливо організувати", – сказав журналіст.

Він пояснив, що також це неможливо через те, що Донбас просто відокремлюється від України різними способами.

Іде не реінтеграція цих територій, а дезінтеграція. Вони (російська влада – 24 канал) продовжують жити своїм життям, відокремлюватись від України, роздавати російські паспорти, примушують людей отримувати свої якісь документи чи автомобільні номери. Вони витискають все, що якось стосується України,

– пояснив Казанський.

За його словами, перш ніж проводити вибори, потрібно припинити стріляти. "Якщо не можуть домовитись про припинення вогню, то які можуть бути розмови про вибори чи мирне життя. Зеленський ще перед виборами казав, що потрібно припинити стріляти, але за рік його правління це не вдалось зробити. Можливо тому, що це не залежить від української сторони", – підсумував Денис Казанський.

Що відомо про вибори на окупованих територіях? Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року. У "Слузі народу" висловили сподівання, що вибори вийде провести на всій території держави, тобто й на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Керівник ОПУ Андрій Єрмак вже заявив, що виборів під дулами автоматів не буде.



Однак Володимир Зеленський наголошував, що проведення виборів в ОРДЛО можливе лише після виведення російських збройних формувань з Донбасу та передачі кордону під український контроль. У Держдепі США запевнили, що вибори провести неможливо допоки на Донбасі лунають постріли.