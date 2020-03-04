Это бессмысленно, – Рябошапка осудил идею Венедиктовой отменить амнистию активистов Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка осудил заявление главы ГБР Ирины Венедиктовой, которая заявила, что закон об амнистии для участников Революции Достоинства надо отменить.

По мнению генпрокурора, отмена амнистии никоим образом не улучшит ситуацию. Об этом Рябошапка заявил во время отчета руководителей правоохранительных ведомств в Верховной Раде.

К теме: Глава ГБР хочет отмены закона, который запрещает преследование активистов Майдана

По его словам, в законе необходимо изменить норму, которая мешает расследовать дело, независимо от того, кто совершил преступление.

Эта норма, в частности, касается невозможности собирать доказательства, хранить информацию. И эту норму необходимо поправить,

– резюмировал генпрокурор.

Что известно о намерении Венедиктовой отменить амнистию евромайдановцев

Исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова заявила о "необходимости" отменить закон о недопустимости уголовного преследования участников Революции Достоинства. Мол, это нужно для объективного и честного расследования тех событий.

По ее словам, украинцы должны помнить и о 13 погибших правоохранителях, которые исполняли приказ. Она добавила, что если приказы были преступными, тогда нужно привлечь к ответственности тех, кто их отдавал.

Действие этого закона, по ее словам, напрямую противоречит нормам Уголовного кодекса Украины.

Венедиктова указала, что именно закон об амнистии для участников Революции Достоинства препятствует объективному расследованию событий Майдана. Следовательно, утверждает она, для соблюдения справедливости его нужно отменить.

Что известно о законе Об амнистии майдановцев? Он принят в 2014 году и предусматривает освобождение от уголовной ответственности участников Революции Достоинства. Говорится о преследовании за возможные нарушения, связанные с Майданом.



Все соответствующие уголовные производства должны быть закрыты, а участие лиц в акциях протеста подтверждается их заявлением соответствующему органу или должностному лицу.