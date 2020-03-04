Це безглуздо, – Рябошапка засудив ідею Венедіктової скасувати амністію активістів Євромайдану

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка засудив заяву глави ДБР Ірини Венедіктової, яка заявила, що закон про амністію для учасників Революції Гідності треба скасувати.

На думку генпрокурора, скасування амністії жодним чином не покращить ситуацію. Про це Рябошапка заявив під час звіту керівників правоохоронних відомств у Верховній Раді.

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За його словами, у законі необхідно змінити норму, яка заважає розслідувати справу, незалежно від того, хто здійснив злочин.

Ця норма, зокрема, стосується неможливості збирати докази, зберігати інформацію. І цю норму необхідно поправити,

– резюмував генпрокурор.

Що відомо про намір Венедіктової скасувати амністію євромайданівців

Виконуюча обов'язки директорки Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова заявила про "необхідність" скасувати закон про недопустимість кримінального переслідування учасників Революції гідності. Мовляв, це потрібно для об'єктивного і чесного розслідування тих подій.

За її словами, українці повинні пам'ятати і про 13 загиблих правоохоронців, які виконували наказ. Вона додала, що якщо накази були злочинними, тоді потрібно притягнути до відповідальності тих, хто їх віддавав.

Дія цього закону, за її словами, напряму суперечить нормам Кримінального кодексу України.

Венедіктова вказала, що саме закон про амністію для учасників Революції Гідності перешкоджає об'єктивному розслідуванню подій Майдану. Відтак, стверджує вона, для дотримання справедливості його потрібно скасувати.

Що відомо про закон про амністію майданівців?Він ухвалений у 2014 році та передбачає звільнення від кримінальної відповідальності учасників Революції гідності. Мовиться про переслідування про можливі порушення, пов'язані з Майданом.



Усі відповідні кримінальні провадження мали бути закритими, а участь осіб в акціях протесту підтверджується їх заявою відповідному органу чи посадовій особі.