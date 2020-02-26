Это была спецоперация РФ, – правозащитница назвала важные условия для возвращения Крыма

Перед зданием Верховного Совета Крыма 2014 прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Поэтому 26 февраля официально стало Днем сопротивления Крыма российской оккупации. Над тем, чтобы Крым освободили от оккупации России, сейчас работает много людей.

Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель постоянного представителя президента в аннексированном Крыму Тамила Ташева.

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Крымскотатарская правозащитница убеждена, что возможностей для вторжения РФ вероятно было бы меньше, если бы полуострову вовремя предоставили статус национальной автономии. Она также добавила, что на протяжении независимости Украины РФ имела свою военную базу на территории полуострова и располагала там свои военно-морские силы. Это и повлияло на аннексию Крыма.

На территории полуострова постоянно функционировали и общественные организации, и журналисты, которые работали в медиа Крыма и осуществляли пропаганду среди украинского населения, поэтому надо это рассматривать как военную агрессию и спецоперацию РФ,

– отметила Ташева.

Заместительница крымского представителя президента убеждена, что значительная роль в процессе освобождения Крыма от оккупации есть и у журналистского сообщества. Также нужно проводить целый комплекс мероприятий, в частности, военных, и информировать население, которое проживает на оккупированной территории. Важна работа и с судами и правоохранительной системой.

Когда произошла оккупация Крыма? Аннексия крымского полуострова Россией началась 20 февраля 2014 года, когда Виктор Янукович фактически находился на посту президента Украины. Хотя сама Россия ранее утверждала, что начала оккупацию полуострова 22 февраля.



Уже к концу февраля российские военные без опознавательных знаков начали захват органов власти в автономной республике. Непризнанный в мире "референдум" 16 марта проводился уже под полным контролем полуострова российскими войсками.

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