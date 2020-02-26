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      Це була спецоперація РФ, – правозахисниця назвала важливі умови для повернення Криму

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      Перед будівлею Верховної Ради Криму 2014 року пройшов мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тому 26 лютого офіційно стало Днем спротиву Криму російській окупації. Над тим, щоб Крим звільнили від окупації Росії зараз працює багато людей.

      Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця постійного представника президента в анексованому Криму Таміла Ташева.

      Важливо! 26 лютого офіційно визнали Днем спротиву Криму російській окупації: Зеленський підписав указ

      Кримськотатарська правозахисниця переконана, що можливостей для вторгнення РФ можливо було б менше якби півострову вчасно надали статус національної автономії. Вона також додала, що протягом незалежності України РФ мала свою військову базу на території півострова і розташовувала там свої військово-морські сили. Це і вплинуло на анексію Криму.

      На території півострова постійно функціонували і громадські організації, і журналісти, які працювали в медіа Криму та здійснювали пропаганду українського населення, тому треба це розглядати як військову агресію і спецоперацію РФ,
      – зазначила Ташева.

      Заступниця кримського представника президента переконана, що значна роль в процесі звільнення Криму від окупації є і в журналістської спільноти. Також потрібно проводити цілий комплекс заходів, зокрема, військових та інформувати населення, яке проживає на окупованій території. Важливою є робота і з судами та правоохоронною системою.

      Коли відбулася окупація Криму?Анексія кримського півострова Росією розпочалася 20 лютого 2014 року, коли Віктор Янукович фактично перебував на посаді президента України. Хоча сама Росія раніше стверджувала, що почала окупацію півострова 22 лютого.

      Вже до кінця лютого російські військові без розпізнавальних знаків розпочали захоплення органів влади в автономній республіці. Невизнаний у світі "референдум" 16 березня проводився вже під повним контролем півострова російськими військами.

       Дивіться відео протестів у Криму 26 лютого 2014 року:

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Новини України
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