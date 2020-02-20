Это дикость и средневековье, – жительница Новых Санжар прокомментировала панику односельчан

В Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев встречают протестами. Жильцы не хотят впускать людей, которые едут из Харькова в санаторий, поэтому блокируют въезды в поселок.

Однако не все жители негативно настроены, а паника происходит только из-за нехватки информации. Об этом в эфире 24 канала говорила жительница Новых Санжар Роза Туманова.

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Она рассказала, что ее мнение не совпадает с мнением большинства новосанжарцев. По ее словам, убеждать их бесполезно, потому что каждый стоит на своем.

Мне очень жаль, что мой голос – это глас вопиющего в пустыне. Я считаю, что это дикость и средневековье из-за нехватки информации и отсутствия критического мышления,

– сказала Туманова.

Жительница Новых Санжар также добавила, что неуместно протестовать против своих земляков. Девушка считает, что лучше сохранять спокойствие и не разводить панику, особенно если ни одного случая коронавируса не зафиксировано и все прошли тщательную проверку.

Что известно о стычках местных в Новых Санжарах?Местные жители начали собираться на протест еще вечером 19 февраля. Они выступают против того, чтобы на карантин эвакуированных помещали в их поселке.



Утром 20 февраля в Новые Санжары начали съезжаться полиция и Национальная гвардия Украины. Вместе с автобусами силовиков приехала военная техника, в частности бронеавтомобили. Правоохранители пытались расчистить въезды к санаторию. Как следствие, вспыхнули столкновения с местными. Когда они немного утихли, правоохранители принялись убирать автомобили, которые перекрывали въезд в Новые Санжары.



К вечеру протесты в Новых Санжарах вспыхнули с новой силой. В частности, не менее 200 горожан встали перед мостом через Ворсклу, чтобы не пропустить в санаторий автобусы с эвакуированными из Китая людьми. Одна из местных жительниц заявила, что транспорт пропустят только в том случае, если президент Зеленский поселит рядом с санаторием своих детей. Сейчас столкновения до сих пор продолжаются.

Смотрите видео столкновений в Новых Санжарах: