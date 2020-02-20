Це дикунство і середньовіччя, – жителька Нових Санжар прокоментувала паніку односельчан

У Нових Санжарах евакуйованих з Китаю українців зустрічають протестами. Мешканці не хочуть впускати людей, які їдуть із Харкова до санаторію, тому блокують в'їзди у селище.

Проте не всі жителі негативно налаштовані, а паніка відбувається лише через брак інформації. Про це в ефірі 24 каналу говорила мешканка Нових Санжар Роза Туманова.

Детальніше: Ситуація у Нових Санжарах – усе, що відомо

Вона розповіла, що її думка щодо не збігається з думкою більшості новосанжарців. За її словами, переконувати їх марно, тому що кожен стоїть на своєму.

Мені дуже шкода, що мій голос – це голос того, що волає в пустелі. Я вважаю, що це є дикунство і середньовіччя через брак інформації і брак критичного мислення,

– зазначила Туманова.

Жителька Нових Санжар також додала, що недоречно протестувати проти своїх земляків. Дівчина вважає, що краще зберігати спокій та не розводити паніку, особливо якщо жодного випадку коронавірусу не зафіксовано і всі пройшли ретельну перевірку.

Що відомо про сутички місцевих у Нових Санжарах?Місцеві жителі почали збиратися на протест ще ввечері 19 лютого. Вони виступають проти того, щоб на карантин евакуйованих поміщали у їхньому селищі.



Зранку 20 лютого до Нових Санжар почали з'їжджатися поліція та Національна гвардія України. Разом з автобусами силовиків військову техніку, зокрема бронеавтомобілі. Правоохоронці намагалися розчистити в'їзди до нього. Як наслідок, спалахнули сутички з місцевими. Коли вони трохи втихли, правоохоронці взялися розштовхувати автомобілі, які перекривали в'їзди у Нові Санжари.



Надвечір протести у Нових Санжарах спалахнули з новою силою. Зокрема, щонайменше 200 містян встали перед мостом через Ворсклу, аби не пропустити до санаторію автобуси з евакуйованими з Китаю людьми. Одна із місцевих жительок заявила, що транспорт пропустять лише в тому разі, якщо президент Зеленський поселить поруч із санаторієм своїх дітей. Наразі сутички досі тривають.

Дивіться відео сутичок у Нових Санжарах: