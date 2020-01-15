Это фабрики по штамповке дипломов, – Гнап о необходимости отказа от государственного образования

Для того, чтобы выжить, чтобы Украина просто не рассыпалась, надо отказываться от государственного здравоохранения – переходить на страховую медицину, отказываться от государственного образования – переходить на коммерческое, прежде всего, высшее образование.

Такое мнение в интервью 24 канала высказал журналист Дмитрий Гнап.

Интересно: Необходимо отказаться от государственных пенсий, – Гнап

По его словам, подтверждением этому является то, что за последние 20-30 лет в Украине не увидели ни одного великого открытия.

Потому что это не ВУЗ, не учебные заведения, не центр высшего современного образования. Это просто фабрики по штамповке дипломов, которые мы оплачиваем за свой счет,

– отметил Гнап.

Аналогичное мнение высказал журналист и о средних школах.

"Мы видим последние рейтинги уровня среднего образования в мире. Украина опустилась во вторую половину этого списка, хотя всегда была на высшем уровне", – пояснил Гнап.

По его мнению, это означает, что нужно снижать налоги, и отказываться от государственной медицины, государственного образования, государственных пенсий.

Как минимум, 60% граждан у нас тем или иным образом зависят от бюджета. Это работники государственных учреждений, врачи-бюджетники, педагоги, те, кто получают субсидии и тому подобное. От этого надо отказываться, все это надо ликвидировать, иначе мы просто утонем. Мы утонем, у нас нет другого выхода,

– подытожил журналист.

Видео полного интервью с Дмитрием Гнапом: