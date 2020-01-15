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      Це фабрики зі штампування дипломів, – Гнап заявив про необхідність відмови від державної освіти

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      Дмитро Гнап / 24 канал

      Для того, щоб вижити, щоб Україна просто не розсипалась, треба відмовлятися від державної охорони здоров’я – переходити на страхову медицину, відмовлятись від державної освіти – переходити на комерційну, передусім, вищу освіту.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив журналіст Дмитро Гнап.

      Цікаво: Необхідно відмовитись від державних пенсій, – Гнап

      За його словами, підтвердженням цьому є те, що за останні 20-30 років Україне не побачили жодного великого відкриття.

      Тому що це не ВНЗ, не навчальні заклади, не центри вищої сучасної освіти. Це просто фабрики зі штампування дипломів, які ми оплачуємо власним коштом,
      – наголосив Гнап.

      Аналогічну думку висловив журналіст і про середні школи.

      "Ми бачимо останні рейтинги рівня середньої освіти у світі. Україна опустилась у другу половину цього списку, хоча завжди була на вищому рівні", – пояснив Гнап.

      На його думку, це означає, що потрібно знижувати податки, і відмовлятись від державної медицини, державної освіти, державних пенсій.

      Як мінімум, 60% громадян у нас тим чи іншим чином залежать від бюджету. Це працівники державних установ, лікарі-бюджетники, освітяни, ті, хто отримують субсидії тощо. Від цього треба відмовлятись, все це треба ліквідовувати, інакше ми просто потонемо. Ми потонемо, у нас немає іншого виходу,
      – підсмумував журналіст.

      Відео повного інтерв'ю з Дмитром Гнапом:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти України Освіта в Україні Вища освіта Освіта
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