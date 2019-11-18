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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Это фактически война, – украинский активист о событиях в Гонконге

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      Примерно 600 студентов остаются протестовать в Университете Гонконга / фейсбук Артура Харитонова

      В Гонконге продолжаются конфликты между студентами и полицией. Появилась информация о зверском отношении полиции к протестующим, нападениях на журналистов и врачей-волонтеров.

      Главный координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов в фейсбуке сообщил о том, что сейчас в местной Политехнике находятся 600 студентов, они напуганы и просят защиты.

      Читайте также: Протестующие в Гонконге забаррикадировались в университете и готовятся к штурму полиции

      По словам Харитонова, примерно в 7 утра ректор университета заявил о договоренности с полицией. Предложил всем студентам выйти, пообещав, что их не будут трогать.

      Некоторые активисты, которые были рядом с университетом, поверили в то, что полиция не будет их бить, и пошли на уступки. Их забросали газом, избили и доставили в каталажку,
      – написал Харитонов.

      Он добавил, что полиция унижает протестующих.

      Полиция звереет. Есть видео, где при избиении и задержании студентов они кричат "Мы сейчас повторим Тяньаньмэнь" или "Кричи, потому что теперь мы будем тебя насиловать",
      – заявил Харитонов.

      Впечатляющие кадры протестов в Гонконге – смотрите видео 24 канала

       

      По словам украинца, полицейские также нападают и на журналистов, в частности иностранцев. Задерживают врачей-волонтеров.

      "Правда, до Политеха удалось добраться Красному кресту: его побоялись избивать или задерживать", – написал Харитонов.

      Параллельно на улицах города появилась китайская армия, уже с оружием. По словам Харитонова, они прячутся по разным локациям, и вроде вышли поддерживать безопасность. Но у них есть оружие и неизвестно, когда они его применят.

      Что известно о протестах в Гонконге?

      • Гонконг имеет особый статус в составе Китая. С конца марта 2019 года там начались протесты против закона об экстрадиции – выдача лица государству, компетентные органы которого разыскивают его, чтобы привлечь к уголовной ответственности или исполнению приговора.
      • В июне, после того как протест был жестко разогнан полицией, акции стали массовыми.
      • В начале августа протестанты выдвинули новые требования: полный отзыв законопроекта об экстрадиции; отказ от квалификации действий протестующих как "восстание"; освобождение всех политзаключенных и арестованных; отставка главы администрации Гонконга Кэрри Лам; проведение независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими.
      • Последние события - студенты и другие участники акций протеста в Гонконге забаррикадировались в здании Политехнического университета и сопротивляются полиции.
      • Участники протеста подожгли мост, который ведет к материковому Китаю.
      • Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона студентов. Демонстранты защищались от правоохранителей кирпичами, бутылками с коктейлями Молотова, обстреливали полицию из самодельных катапульт и луков.
      • Руководство Китая пригрозило жителям Гонконга, что протесты могут привести к потере особого статуса региона в Китае.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Китай Оружие Протесты в Гонконге
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