Это фактически война, – украинский активист о событиях в Гонконге

В Гонконге продолжаются конфликты между студентами и полицией. Появилась информация о зверском отношении полиции к протестующим, нападениях на журналистов и врачей-волонтеров.

Главный координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов в фейсбуке сообщил о том, что сейчас в местной Политехнике находятся 600 студентов, они напуганы и просят защиты.

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По словам Харитонова, примерно в 7 утра ректор университета заявил о договоренности с полицией. Предложил всем студентам выйти, пообещав, что их не будут трогать.

Некоторые активисты, которые были рядом с университетом, поверили в то, что полиция не будет их бить, и пошли на уступки. Их забросали газом, избили и доставили в каталажку,

– написал Харитонов.

Он добавил, что полиция унижает протестующих.

Полиция звереет. Есть видео, где при избиении и задержании студентов они кричат "Мы сейчас повторим Тяньаньмэнь" или "Кричи, потому что теперь мы будем тебя насиловать",

– заявил Харитонов.

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По словам украинца, полицейские также нападают и на журналистов, в частности иностранцев. Задерживают врачей-волонтеров.

"Правда, до Политеха удалось добраться Красному кресту: его побоялись избивать или задерживать", – написал Харитонов.

Параллельно на улицах города появилась китайская армия, уже с оружием. По словам Харитонова, они прячутся по разным локациям, и вроде вышли поддерживать безопасность. Но у них есть оружие и неизвестно, когда они его применят.

Что известно о протестах в Гонконге?