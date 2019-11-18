Это фактически война, – украинский активист о событиях в Гонконге
В Гонконге продолжаются конфликты между студентами и полицией. Появилась информация о зверском отношении полиции к протестующим, нападениях на журналистов и врачей-волонтеров.
Главный координатор Украинского центра свободного Гонконга Артур Харитонов в фейсбуке сообщил о том, что сейчас в местной Политехнике находятся 600 студентов, они напуганы и просят защиты.
Читайте также: Протестующие в Гонконге забаррикадировались в университете и готовятся к штурму полиции
По словам Харитонова, примерно в 7 утра ректор университета заявил о договоренности с полицией. Предложил всем студентам выйти, пообещав, что их не будут трогать.
Некоторые активисты, которые были рядом с университетом, поверили в то, что полиция не будет их бить, и пошли на уступки. Их забросали газом, избили и доставили в каталажку,
– написал Харитонов.
Он добавил, что полиция унижает протестующих.
Полиция звереет. Есть видео, где при избиении и задержании студентов они кричат "Мы сейчас повторим Тяньаньмэнь" или "Кричи, потому что теперь мы будем тебя насиловать",
– заявил Харитонов.
Впечатляющие кадры протестов в Гонконге – смотрите видео 24 канала
По словам украинца, полицейские также нападают и на журналистов, в частности иностранцев. Задерживают врачей-волонтеров.
"Правда, до Политеха удалось добраться Красному кресту: его побоялись избивать или задерживать", – написал Харитонов.
Параллельно на улицах города появилась китайская армия, уже с оружием. По словам Харитонова, они прячутся по разным локациям, и вроде вышли поддерживать безопасность. Но у них есть оружие и неизвестно, когда они его применят.
Что известно о протестах в Гонконге?
- Гонконг имеет особый статус в составе Китая. С конца марта 2019 года там начались протесты против закона об экстрадиции – выдача лица государству, компетентные органы которого разыскивают его, чтобы привлечь к уголовной ответственности или исполнению приговора.
- В июне, после того как протест был жестко разогнан полицией, акции стали массовыми.
- В начале августа протестанты выдвинули новые требования: полный отзыв законопроекта об экстрадиции; отказ от квалификации действий протестующих как "восстание"; освобождение всех политзаключенных и арестованных; отставка главы администрации Гонконга Кэрри Лам; проведение независимого расследования, чтобы выяснить, не были ли действия полиции во время разгона протестов ранее чрезмерно жестокими.
- Последние события - студенты и другие участники акций протеста в Гонконге забаррикадировались в здании Политехнического университета и сопротивляются полиции.
- Участники протеста подожгли мост, который ведет к материковому Китаю.
- Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона студентов. Демонстранты защищались от правоохранителей кирпичами, бутылками с коктейлями Молотова, обстреливали полицию из самодельных катапульт и луков.
- Руководство Китая пригрозило жителям Гонконга, что протесты могут привести к потере особого статуса региона в Китае.