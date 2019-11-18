Це фактично війна, – український активіст про події в Гонконгу

У Гонконгу продовжуються конфлікти між студентами та поліцією. З’явилася інформація про звірське ставлення поліції до протестантів, напади на журналістів та лікарів-волонтерів.

Головний координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов у фейсбуці повідомив про те, що наразі в місцевій Політехніці перебувають 600 студентів, вони налякані та просять захисту.

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За словами Харитонова, приблизно о 7 ранку ректор університету заявив про домовленість з поліцією. Запропонував усім студентам вийти, пообіцявши, що їх не рухатимуть.

Деякі активісти, які були поруч з університетом, повірили в те, що поліція не буде їх бити, та пішли на поступку. Їх закидали газом, побили та доставили у буцегарні,

– написав Харитонов.

Він додав, що поліція принижує протестантів.

Поліція звіріє. Є відео, де при побитті та затриманні студентів вони кричать "Ми зараз повторимо Тяньаньмень" або "Кричи, бо тепер ми будемо тебе гвалтувати",

– заявив Харитонов.

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За словами українця, поліцейські також нападають і на журналістів, зокрема іноземців. Затримують лікарів-волонтерів.

"Правда, до Політеху вдалося дістатися Червоному хресту: його побоялися бити або затримувати", – написав Харитонов.

Паралельно на вулицях міста з’явилася китайська армія, вже зі зброєю. За словами Харитонова, вони ховаються по різних локаціях, і начебто вийшли підтримувати безпеку. Але в них є зброя і невідомо, коли вони її застосують.

Що відомо про протести в Гонконгу?