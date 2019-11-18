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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Це фактично війна, – український активіст про події в Гонконгу

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      Приблизно 600 студентів залишаються протестувати в університеті Гонконгу / фейсбук Артура Харитонова

      У Гонконгу продовжуються конфлікти між студентами та поліцією. З’явилася інформація про звірське ставлення поліції до протестантів, напади на журналістів та лікарів-волонтерів.

       

      Головний координатор Українського центру вільного Гонконгу Артур Харитонов у фейсбуці повідомив про те, що наразі в місцевій Політехніці перебувають 600 студентів, вони налякані та просять захисту. 

      Читайте також: Протестувальники у Гонконгу забарикадувалися в університеті та готуються до штурму поліції

      За словами Харитонова, приблизно о 7 ранку ректор університету заявив про домовленість з поліцією. Запропонував усім студентам вийти, пообіцявши, що їх не рухатимуть.

      Деякі активісти, які були поруч з університетом, повірили в те, що поліція не буде їх бити, та пішли на поступку. Їх закидали газом, побили та доставили у буцегарні,
      – написав Харитонов.

      Він додав, що поліція принижує протестантів.

      Поліція звіріє. Є відео, де при побитті та затриманні студентів вони кричать "Ми зараз повторимо Тяньаньмень" або "Кричи, бо тепер ми будемо тебе гвалтувати", 
      – заявив Харитонов.

      Вражаючі кадри протестів у Гонконгу – дивіться відео 24 каналу

       

      За словами українця, поліцейські також нападають і на журналістів, зокрема іноземців. Затримують лікарів-волонтерів.

      "Правда, до Політеху вдалося дістатися Червоному хресту: його побоялися бити або затримувати", – написав Харитонов.

      Паралельно на вулицях міста з’явилася китайська армія, вже зі зброєю. За словами Харитонова, вони ховаються по різних локаціях, і начебто вийшли підтримувати безпеку. Але в них є зброя і невідомо, коли вони її застосують. 

      Що відомо про протести в Гонконгу?

      • Гонконг має особливий статус у складі Китаю. З кінця березня 2019 року там розпочалися протести проти закону про екстрадицію – видача особи державі, компетентні органи якої розшукують її, щоб притягти до кримінальної відповідальності або виконання вироку.
      • У червні після жорстокого розігнання поліцією одного з протестів акції стали масовими.
      • На початку серпня протестанти висунули нові вимоги: повне відкликання законопроєкту про екстрадицію; відмова від кваліфікації дій протестувальників як "повстання"; звільнення всіх політв’язнів та заарештованих; відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лам; проведення незалежного розслідування, щоб з'ясувати, чи не були дії поліції під час розгону протестів раніше надмірно жорстокими.
      • Останні події – студенти та інші учасники акцій протесту в Гонконзі забарикадувалися в будівлі Політехнічного університету та чинять опір поліції.
      • Учасники протесту підпалили міст, який веде до материкового Китаю.
      • Поліція застосувала сльозогінний газ і водяні гармати для розгону студентів. Демонстранти захищалися від правоохоронців цеглинами, пляшками із коктейлями Молотова, обстрілювали поліцію зі саморобних катапульт і луків.
      • Керівництво Китаю пригрозило жителям Гонконгу, що протести можуть призвести до втрати особливого статусу регіону у Китаї.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Протести у Гонконгу Зброя Китай
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