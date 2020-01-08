Это гигантская проблема для Зеленского, – Яковина о выборах на Донбассе

Сейчас Владимир Путин хочет избавиться от санкций и подтолкнуть рейтинг "Единой России". Это его главная внешнеполитическая задача. А развязать ее можно лишь одним способом: легитимизировать все происходящее на Донбассе.

Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил журналист Иван Яковина. Он считает, что легитимизировать все на Востоке Украины можно благодаря выборам.

К слову: Выборы на Донбассе должны пройти одновременно с выборами по всей Украине – Зеленский

"Ему (Путину, – 24 канал) эти выборы критически необходимы для снятия санкций, и для возвращения России в состав международного сообщества. Нужны ли эти выборы Зеленскому? Я очень сомневаюсь в этом, ведь для Зеленского это будет гигантская проблема", – сказал журналист.

Зеленский теперь может свободно рассуждать: "Если вы не хотите проводить выборы на Донбассе на моих условиях, подождем 2021 года. Возможно, у вас сменится власть и проведем выборы на других условиях". Зеленский может ждать, Путин – нет,

– отметил Яковина.

Он пояснил, что Путин согласится на условия Украины, потому что он убежден в своей гениальности как политика. Он считает, что всегда всех переигрывает. И в его понимании, он переиграл Порошенко, навязав ему совершенно невыгодные минские договоренности.

"Когда Путин смотрит на результаты выборов на украинской территории Донбасса, то видит, что там победили бывшие "регионалы". У Путина срабатывает такая логика, если даже на подконтрольной Украине территории Донбасса побеждают люди, которые лояльны к нему, то при условии честных выборов, они точно победят. Поэтому Путин может согласиться на все, чтобы провести эти выборы", – добавил он.

Смотрите полное интервью с Иваном Яковиной:

Что известно о выборах на оккупированном Донбассе?

1 октября в Минске Украина согласилась на формулу Штайнмайера, чтобы урегулировать конфликт на Востоке Украины. Именно этот документ определяет условия для проведения выборов на оккупированных территориях.