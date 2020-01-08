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      Это гигантская проблема для Зеленского, – Яковина о выборах на Донбассе

      58 Читати новину українською
      Иван Яковина / 24 канал

      Сейчас Владимир Путин хочет избавиться от санкций и подтолкнуть рейтинг "Единой России". Это его главная внешнеполитическая задача. А развязать ее можно лишь одним способом: легитимизировать все происходящее на Донбассе.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил журналист Иван Яковина. Он считает, что легитимизировать все на Востоке Украины можно благодаря выборам.

      К слову: Выборы на Донбассе должны пройти одновременно с выборами по всей Украине – Зеленский

      "Ему (Путину, – 24 канал) эти выборы критически необходимы для снятия санкций, и для возвращения России в состав международного сообщества. Нужны ли эти выборы Зеленскому? Я очень сомневаюсь в этом, ведь для Зеленского это будет гигантская проблема", – сказал журналист.

      Зеленский теперь может свободно рассуждать: "Если вы не хотите проводить выборы на Донбассе на моих условиях, подождем 2021 года. Возможно, у вас сменится власть и проведем выборы на других условиях". Зеленский может ждать, Путин – нет,
      – отметил Яковина.

      Он пояснил, что Путин согласится на условия Украины, потому что он убежден в своей гениальности как политика. Он считает, что всегда всех переигрывает. И в его понимании, он переиграл Порошенко, навязав ему совершенно невыгодные минские договоренности.

      "Когда Путин смотрит на результаты выборов на украинской территории Донбасса, то видит, что там победили бывшие "регионалы". У Путина срабатывает такая логика, если даже на подконтрольной Украине территории Донбасса побеждают люди, которые лояльны к нему, то при условии честных выборов, они точно победят. Поэтому Путин может согласиться на все, чтобы провести эти выборы", – добавил он.

      Смотрите полное интервью с Иваном Яковиной:

      Что известно о выборах на оккупированном Донбассе?

      1 октября в Минске Украина согласилась на формулу Штайнмайера, чтобы урегулировать конфликт на Востоке Украины. Именно этот документ определяет условия для проведения выборов на оккупированных территориях.

      • В отдельных районах Донецкой и Луганской областей начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления, известный в обществе как закон об особом статусе Донбасса.
      • Это произойдет при условии, когда в ОРДЛО пройдут местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ.
      • Чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.
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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Путин Формула Штайнмайера
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