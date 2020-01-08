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      Це гігантська проблема для Зеленського, – Яковина про вибори на Донбасі

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      Іван Яковина / 24 канал

      Нині Володимир Путін хоче позбатись від санкцій та підштовхнути рейтинг "Єдиної Росії". Це його найголовніша зовнішньополітична задача. А розв’язати її можна лише в один спосіб: легітимізувати все те, що відбувається на Донбасі.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив журналіст Іван Яковина. Він вважає, що легітимізувати все на Сході України можна завдяки виборам. 

      До слова: Вибори на Донбасі мають пройти одночасно з виборами по всій Україні, – Зеленський

      "Йому (Путіну, – 24 канал) ці вибори критично необхідні і для зняття санкцій, і для повернення Росії до складу міжнародної спільноти. Чи потрібні ці вибори Зеленському? Я дуже сумніваюся у цьому, адже для Зеленського це буде гігантська проблема", – сказав журналіст.

      Зеленський наразі може вільно міркувати: "Якщо ви не хочете проводити вибори на Донбасі на моїх умовах, почекаймо 2021 року. Можливо, у вас зміниться влада і проведемо вибори на інших умовах". Зеленський може чекати, Путін – ні,
      – наголосив Яковина.

      Він пояснив, що Путін погодиться на умови України, бо він переконаний у своїй геніальності як політика. Він вважає, що завжди всіх переграє. І в його розумінні, він переграв Порошенка, нав’язавши йому абсолютно невигідні мінські домовленості.

      "Коли Путін дивиться на результати виборів на українській території Донбасу, то бачить, що там перемогли колишні "регіонали". У Путіна спрацьовує така логіка, якщо навіть на підконтрольній Україні території Донбасу перемагають люди, які лояльні до нього, то за умови чесних виборів, вони точно переможуть. Тому Путін може погодитися на все, аби провести ті вибори", – додав він.

      Дивіться повне інтерв'ю з Іваном Яковиною:

      Що відомо про вибори на окупованому Донбасі?

      1 жовтня у Мінську Україна погодилась на формулу Штайнмаєра, аби врегулювати конфлікт на Сході України. Саме цей документ визначає умови для проведення виборів на окупованих територіях.

      • В окремих районах Донецької та Луганської областей почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування, відомий також у суспільстві як закон про особливий статус Донбасу.
      • Це відбудеться за умови, коли в ОРДЛО пройдуть місцеві вибори, проведені згідно з Конституцією та законодавством України, а також після публікації звіту ОБСЄ.
      • Щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська повинні бути виведені, а захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.
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      7 січня
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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Формула Штайнмаєра
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