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      Это имеет российский след, – ветеран резко отреагировал на арест бойца в Италии

      70 Читати новину українською
      Леонид Остальцев
      Леонид Остальцев / 24 канал

      Итальянский суд не прислушивалась ни к каким аргументам защиты украинского военного Виталия Маркива осудил за преступление, которого он не совершал.

      Об этом в своем видеоблоге "Veterano блог" рассказал ветеран АТО Леонид Остальцев. Он сказал: "Вся эта история политизирована, предвзята и имеет российский след".

      К слову: В Италии суд объяснил приговор Виталию Маркиву: в чем обвиняют нацгвардейца – детали

      "Такое впечатление, что это было какое-то показательное судилище за сопротивление российской агрессии. Мол, смотрите, участник боевых действий на востоке Украины, имеет итальянское гражданство и посягает на жизнь иностранных журналистов", – отметил Остальцев.

      По его словам, есть много доказательств и свидетелей, которые подтверждают невиновность украинского бойца Виталия Маркива.

      Несмотря на все принципы справедливого правосудия, украинскому бойцу был объявлен безжалостный приговор. Ему присудили 21 год заключения "за убийство" и добавили 3 года "за покушение на жизнь" француза,
      – вспомнил ветеран.

      Он добавил: "Нет прямых доказательств этого преступления и в принципе быть не может. Ведь, во-первых, Рокелле и Миронов, согласно показаниям, были убиты миной 120 калибра, а Виталий служил в Национальной гвардии, которая не имела минометов на вооружении. а, во-вторых, его специальность была стрелок, а не артиллерист, и он физически не мог стрелять из миномета".

      Что известно о Виталии Маркиве?
      Украинский нацгвардеец, которого арестовали 30 июня 2017 года в Болонье. Он долгое время находился в следственном изоляторе. А 12 июля 2019 года в городе Павия состоялся суд, который своим приговором заключил Виталия на 24 года за якобы убийство итальянского корреспондента Андреа Рокелле и его российского коллеги Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

      Смотрите полный выпуск видеоблога "Veterano блог":

       

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      Автор: Юлия Гилей, Леонид Остальцев
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил Виталий Маркий АТО Вооруженные силы Украины Видеоблоги
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