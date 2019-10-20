Это имеет российский след, – ветеран резко отреагировал на арест бойца в Италии

Итальянский суд не прислушивалась ни к каким аргументам защиты украинского военного Виталия Маркива осудил за преступление, которого он не совершал.

Об этом в своем видеоблоге "Veterano блог" рассказал ветеран АТО Леонид Остальцев. Он сказал: "Вся эта история политизирована, предвзята и имеет российский след".

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"Такое впечатление, что это было какое-то показательное судилище за сопротивление российской агрессии. Мол, смотрите, участник боевых действий на востоке Украины, имеет итальянское гражданство и посягает на жизнь иностранных журналистов", – отметил Остальцев.

По его словам, есть много доказательств и свидетелей, которые подтверждают невиновность украинского бойца Виталия Маркива.

Несмотря на все принципы справедливого правосудия, украинскому бойцу был объявлен безжалостный приговор. Ему присудили 21 год заключения "за убийство" и добавили 3 года "за покушение на жизнь" француза,

– вспомнил ветеран.

Он добавил: "Нет прямых доказательств этого преступления и в принципе быть не может. Ведь, во-первых, Рокелле и Миронов, согласно показаниям, были убиты миной 120 калибра, а Виталий служил в Национальной гвардии, которая не имела минометов на вооружении. а, во-вторых, его специальность была стрелок, а не артиллерист, и он физически не мог стрелять из миномета".

Что известно о Виталии Маркиве?

Украинский нацгвардеец, которого арестовали 30 июня 2017 года в Болонье. Он долгое время находился в следственном изоляторе. А 12 июля 2019 года в городе Павия состоялся суд, который своим приговором заключил Виталия на 24 года за якобы убийство итальянского корреспондента Андреа Рокелле и его российского коллеги Андрея Миронова на Донбассе в 2014 году.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Veterano блог":