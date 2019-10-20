Це має російський слід, – ветеран різко відреагував на арешт бійця в Італії

Італійський суд не дослухалась до жодних аргументів захисту українського військового Віталія Марківа засудив його за злочин, якого він не чинив.

Про це у своєму відеоблозі "Veterano блог" розповів ветеран АТО Леонід Остальцев. Він сказав: "Вся ця історія заполітизована, упереджена та має російський слід".

До слова: В Італії суд пояснив вирок Віталію Марківу: в чому звинувачують нацгвардійця – деталі​

"Таке враження, що це було якесь показове судилище за спротив російській агресії. Мовляв, дивіться, учасник бойових дій на сході України, має італійське громадянство і зазіхає на життя іноземних журналістів", – зазначив Остальцев.

За його словами, є багато доказів і свідків, які підтверджують невинність українського бійця Віталія Марківа.

Попри всі принципи справедливого правосуддя, українському бійцю був оголошений безжальний вирок. Йому присудили 21 рік ув'язнення "за убивство" і додали 3 роки "за замах на життя" француза,

– пригадав ветеран.

Він додав: "Немає прямих доказів цього злочину і в принципі бути не може. Адже, по-перше, Рокеллі й Міронов, згідно зі свідченнями, були вбиті міною 120 калібру, а Віталій служив у Національній гвардії, яка не мала мінометів на озброєнні. А, по-друге, його спеціальність була стрілець, а не артилерист, і він фізично не міг стріляти із міномета".

Що відомо про Віталія Марківа? Український нацгвардієць, якого заарештували 30 червня 2017 року у Болоньї. Він довгий час перебував у слідчому ізоляторі. А 12 липня 2019 року у місті Павія відбувся суд, який своїм вироком ув'язнив Віталія на 24 роки за нібито вбивство італійського кореспондента Андреа Рокеллі і його російського колеги Андрія Міронова на Донбасі у 2014.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Veterano блог":