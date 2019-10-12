В Італії суд пояснив вирок Віталію Марківу: в чому звинувачують нацгвардійця – деталі

Суд присяжних міста Павії оприлюднив мотиваційну частину вироку українському солдату Віталію Марківу. Його засудили до 24 років ув’язнення за нібито причетність до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі під час війни на Донбасі 5 років тому.

Італійські присяжні переконують, Віталій Марків "активно сприяв умисному убивству іноземних журналістів" на околиці окупованого тоді бойовиками Слов’янська, пише "Радіо Свобода".

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Текс вироку містить 176 сторінок, а у його підсумковій частині наголошують: "У засідці проти журналістів Марків брав активну участь"

У чому звинувачують Марківа?

Так, судді переконують, що нацгвардієць у 24 травня 2014 року був на горі Карачун. За їхніми твердженнями, зі своєї бойової позиції він бачив керамічну фабрику Zeus Ceramica і мав гарний візуальний контроль залізниці, біля якої у рову загинули італієць-фотограф Андреа Роккеллі і росіянин Андрій Миронов.

Нацгвардійця арештували в Італії в червні 2017 року за підозрою у вбивстві з міномета італійського журналіста-фоторепортера Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Журналіст і перекладач загинули під Слов’янськом у травні 2014 року.

Італійські судді вважають, що все сталося так, як про це розповів Віталій Марків журналістці Іларії Морані. Цю статтю якої в газеті Corriere della Sera судді називають "зізнанням солдата та важливим елементом доказової бази обвинувачення". Натомість сторона захисту наголошує, що публікація – це "вільна неправдива інтерпритація телефонної розмови".

У документі вказують, що Марків із АК74 (автомат Калашникова) брав участь у першій стрілянині проти журналістів біля стіни фабрики Zeus Ceramica.

Марків, виконуючи функцію керівника на бойовій позиції, навіть за відсутності будь-якого наміру збройної атаки з боку противника, запідозривши пересування журналістів у напрямку потяга, почав діяти. "Стріляв у все, що рухалося в радіусі двох кілометрів", і як виглядає, це була звичайна практика спільних воєнних дій Національної гвардії та війська (ЗСУ),

– пишуть присяжні у тексті-мотивації вироку.

Окрім того, судді переконують, що Марків "сам обвинувачуваний підтвердив таку реконструкцію фактів".

За їхніми словами, віг заявив, що навіть за відсутності фази активного протистояння і людей у формі сепаратистів "було нормальним підозріло спостерігати за цивільними як ймовірними противниками". Вони могли передавати інформацію бойовиками.

"Не змігши сягнути цілі (журналістів) за допомогою автомата Калашникова, він продовжував їх відстежувати через оптичний прилад зброї, інформуючи через свого командира військо ("використовуючи важку артилерію") з метою влучити по таксі, щоб завадити втечі, зупинити та знищити суб’єктів (журналістів) у лісі, де вони сховалися", – пишуть італійські судді.

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Згодом, за їхніми твердженнями, Марків за допомогою радіопристрою повідомив війську координати, допомагаючи скерувати вогонь у напрямку журналістів.

Внаслідок тих пострілів французький журналіст Вільям Ругелон отримав поранення в ногу, а для Роккеллі та Миронова вони стали смертельними,

– так відтворили перебіг подій присяжні судді.

Автори вироку стверджують, що "напад (українських сил – 24 канал) був спрямований проти журналістів під час виконання їхнього права на збір інформації про діючий конфлікт".

Що каже захист Віталія Марківа?

Адвокати нацгвардійця наполягають, що постріли лунали з боку проросійських бойовиків. Натомість Марків, будучи у дружніх відносинах з журналістами, не міг умисно сприяти убивству іноземних репортерів.

Однак італійські судді відкинули аргументи сторони захисту, вказавши, що не було вагомих доказів чи свідчень, які б спростовували причетність солдата до інциденту.

В мотиваційній частині під час опису місця трагічної події, судді, як і в матеріалах досудового слідства, продовжують говорити про інцидент "за умов громадянського конфлікту в Україні, де урядові війська протистояли проросійським сепаратистам".

Провідними свідками судді назвали француза Ругелона – "надійний свідок" та італійку Морані – "журналістку-професіонала".

Захисники нацгвардійця вважають фоторепортера Ругелона "не стільки свідком, як потерпілим". Вони зазначають, що журналістка Морані "з метою розголосу значно перебільшила і перекрутила почуту від солдата інформацію".

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Сторона захисту вивчає текст мотиваційної частини вироку. Оскаржити рішення суду захисники Марків зможуть протягом наступних півтора місяці.

Хто такий Віталій Марків?

Боєць Нацгвардії, заступник командира взводу батальйону оперативного призначення імені Кульчицького, старший сержант. Воював на Донбасі з позивним "Італієць", бо у 2003 році разом з родиною виїжджав до Італії.





Віталій Марків / Джерело: radiosvoboda.org



До України Марків повернувся у 2013 році, коли почався Євромайдан. На початку бойових дій на Донбасі вступив у лави добровольчого батальйону (через певний час влився до складу Нацгвардії).