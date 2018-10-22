"Это какая-то неадекватность": военные рассказали о дерзких провокациях боевиков РФ

Пророссийские боевики на Востоке ежедневно поливают огнем позиции украинских военных, а также мирные населенные пункты. Защитники села Травневое отметили, что российские виська ведут себя вызывающе и обстреливают позиции украинских армейцев с любого калибра.

Местных в Травневом не много, и на улице особенно не выходят. Ведь ни магазина, ни аптеки в селе нет. Уже второй год здесь проходит линия фронта.

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Травневое расположено вплотную к оккупированной Горловке, откуда боевики и стреляют каждый день. Недавно, по данным разведки Украины, в оккупированный украинский город зашли кадровые российские военные.

"Сейчас вообще дикие заехали. К примеру, раньше были перестрелки – они с пк (пулемет Калашникова – 24 канал) и мы с пк. А сейчас с пк пострелял – 80-тая прилетела. Это какая-то неадекватность", – отметил военнослужащий бригады имени Черных запорожцев Артем.

Незваные гости не жалеют боеприпасов и открывают огонь ежедневно. Но бойцы, которые обороняют Травневое, уже видели на этой войне всех: и кадровых военных, и кадыровцев. Кого на Востоке Украины под видом шахтеров и трактористов только не было.

Часто спрашивают, почему я еду на Восток, ведь здесь опасно и так далее. А я говорю, сравните статистику жертв ДТП и потерь в зоне боевых действий. Получается, здесь безопаснее,

– отметил военный Юрий.

Бойцы уверены, что очередной вечер принесет очередные провокации со стороны врага. И все готовы в очередной раз защитить Украину.