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      "Это катастрофа мира": нардеп заявил о последствиях отмены встречи Трампа с Путиным

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      Роман Бессмертный
      Роман Бессмертный / 24 канал

      Главной целью саммита G20 в Аргентине была встреча Президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина относительно продления действия договора об ограничении ракет средней и малой дальности.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал депутат Роман Бессмертный.

      Читайте также: Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии в Украине: появилась новое заявление Кремля

      "Эта встреча отменилась, а это означает, что договор фактически не будет действовать. Это значит, что не будет действовать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Если ракеты средней и малой дальности – это средства доставки, то СНВ-3 – это стратегические вещи. Вообще, отсутствие ответа на этот вопрос – это уже не война на Донбассе, а катастрофа мира, это начало ядерной гонки вооружений. Если G20 не сформирует ответ на этот вопрос, то поставит мир перед большой опасностью. то, что произошло в Керченском проливе продиктовало ситуацию на ближайшие года в мире", – рассказал нардеп.

      У меня колоссальная тревога из-за того, что случилось. Ведь напав на украинскую эскадру в Керченском проливе, Путин фактически провалил, возможно, дальнейшие решения и формирования ответа относительно ракет малой дальности и наступательных вооружений стратегического значения. Речь идет о том, что мир снова падает в катастрофу ядерного противостояния,
      – отметил Бессмертный.

      По его словам, люди должны понимать, что произошло. Нам болит, но на фоне "нам болит" происходит развертывание колоссальной трагедии мира, если принять во внимание этот вопрос, то он несет колоссальную опасность вообще для человечества как такового.

      Для США крайне необходимо, мягко говоря, выйти из договора о ракетах средней и малой дальности. Ведь это не только интересы военные, это еще и и бизнес-интересы США. Ситуацию в Керченском проливе Трамп использовал для того, чтобы сделать определенный жест. В разговоре между госсекретарем США и министром Лавровым, господин Помпео потребовал, если вы поворачиваете корабли и возвращаете моряков – разговор состоится. В Кремле прекрасно поняли, если будут возвращены корабли и моряки, то диалог будет. Поэтому иметь претензии США – абсолютно неуместно,
      – сказал депутат.

      Смотрите полный выпуск "Актуальное интервью" за 30 ноября:

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России G20 Аргентина
      Источник: 24 канал
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