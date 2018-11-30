"Це катастрофа світу": нардеп заявив про наслідки скасування зустрічі Трампа з Путіним

Головною мета саміту G20 в Аргентині була зустріч Президента США Дональда Трампа та лідера Росії Володимира Путіна щодо продовження дії договору про обмеження ракет середньої та малої дальності.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат Роман Безсмертний.

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"Ця зустріч скасувалася, а це означає, що договір фактично не буде діяти. Це означає, що не буде діяти договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3). Якщо ракети середньої та малої дальності – це засоби доставки, то СНО-3 – це стратегічні речі. Взагалі, відсутність відповіді на це питання – це вже не війна на Донбасі, а катастрофа світу, це початок ядерної гонки озброєнь. Якщо G20 не сформує відповідь на це питання, то поставить світ перед великою небезпекою. Те, що відбулося у Керченській протоці продиктувало ситуацію на найближчі роки у світі", – розповів нардеп.

В мене колосальна тривога через те, що трапилось. Адже напавши на українську ескадру у Керченській протоці, Путін фактично провалив, можливо, дальші розв'язання і формування відповіді щодо ракет малої дальності та наступальних озброєнь стратегічного значення. Ідеться про те, що світ знову падає у катастрофу ядерного протистояння,

– зазначив Безсмертний.

За його словами, люди мають розуміти, що відбулося. Нам болить, але на фоні "нам болить" відбувається розгортання колосальної трагедії світу, якщо взяти до уваги це питання, то воно несе колосальну небезпеку взагалі для людства як такого.

Для США конче необхідно, м'яко кажучи, вийти із договору про ракети середньої та малої дальності. Адже це не тільки інтереси військові, це ще й і бізнес-інтереси США. Ситуацію в Керченській протоці Трамп використав для того, аби зробити певний жест. В розмові між держсекретарем США і міністром Лавровим, пан Помпео поставив вимогу, якщо ви повертаєте кораблі та повертаєте моряків – розмова відбудеться. В Кремлі прекрасно зрозуміли, якщо будуть повернуті кораблі та моряки, то діалог буде. Тому мати претензії США – абсолютно недоречно,

– сказав депутат.

Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.