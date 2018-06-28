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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Это личная месть Путина, – член ПАСЕ о заключении Олега Сенцова

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова с утра обивает пороги российской исправительной колонии "Белый Медведь", где удерживают украинского политзаключенного Олега Сенцова. Внутрь уполномоченную Верховной Рады не пускают, а вот ее российская коллега Татьяна Москалькова с целым кортежем беспрепятственно заезжает внутрь и даже подтверждает это свежими фотографиями в Инстаграме.

Через некоторое время кортеж возвращается. Омбудсмен перекрывает дорогу машинам, откуда ее пытаются согнать российские полицаи. И никаких объяснений нет.

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А кортеж Москальковой все же убегает. К украинским делегатам никто не выходит. Даже принять заявление.

Что и требовалось доказать. Никто не собирается выполнять никакие договоренности, никакие высокие гарантии, которые были даны президентом Путиным,
– прокомментировала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Пока Людмила Денисова не оставляет попыток попасть в колонию, усиливает давление на Россию Парламентская Ассамблея Совета Европы. 77 ее членов подписали резолюцию о немедленном освобождении Сенцова и других пленников Кремля.

Здесь идет речь о личной мести Путина. Олег говорил "Я не боюсь 20 лет тюрьмы, эра кровавого карлика закончится раньше". И я считаю, что он получил 20 лет заключения за эти слова,
– рассказала член украинской делегации в ПАСЕ Елена Сотник.

Олег Сенцов голодает уже 46-й день, десятки международных организаций обращаются к России и персонально к Путину, который якобы гарантирует омбудсмену возможность встретиться с политзаключенными, а тем временем служба наказаний РФ нашла причину не пускать Денисову к пленнику: потому что она не гражданка России. В соцсетях метко вспоминают слова Бисмарка о том, что соглашения с Россией не стоят и бумаги, на которой написаны.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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