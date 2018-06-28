Це особиста помста Путіна, – член ПАРЄ про ув'язнення Олега Сенцова

Українська омбудсмен Людмила Денісова від ранку оббиває пороги російської виправної колонії "Бєлий Мєдвєдь", де утримують українського політв'язня Олега Сенцова. Всередину уповноважену Верховної Ради не впускають, а от її російська колега Тетяна Москалькова із цілим кортежем безперешкодно заїжджає всередину і навіть підтверджує це свіжими фотографіями у Інстаграмі.

За деякий час кортеж повертається. Омбудсмен перекриває машинам дорогу, звідки її намагаються зігнати російські поліцаї. Та жодних пояснень немає.

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А кортеж Москалькової все ж тікає. До українських делегатів ніхто не виходить. Навіть прийняти заяву.

Що і потрібно було довести. Ніхто не збирається виконувати ніякі домовленості, ніякі високі гарантії, які були дані президентом Путіним,

– прокоментувала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Поки Людмила Денісова не полишає спроб потрапити у колонію, на Росію посилює тиск Парламентська Асамблея Ради Європи. 77 її членів підписали резолюцію щодо негайного звільнення Сенцова та інших бранців Кремля.

Тут йде мова про особисту помсту Путіна. Олег говорив "Я не боюся 20 років тюрми, ера кривавого карлика закінчиться раніше". І я вважаю, що він отримав 20 років вироку через ці слова,

– розповіла член української делегації в ПАРЄ Олена Сотник.

Олег Сенцов голодує вже 46-й день, десятки міжнародних організацій звертаються до Росії і персонально до Путіна, котрий буцімто гарантує омбудсмену можливість зустрітись із політв'язнями, а тим часом служба покарань РФ знайшла причину не пускати Денісову до бранця, бо вона не громадянка Росії. У соцмережах вдало згадують слова Бісмарка про те, що угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані.