Тотальне недотримання домовленостей: МЗС України відреагувало на відмову у зустрічі з Сенцовим

МЗС України закликало Росію дозволити уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій зустрітися з українськими політв'язнями.

Про це на своїй сторінці у Twitter написала речниця МЗС України Мар’яна Беца.

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Як відомо, українську омбудсвумен Людмила Денісова зараз знаходиться у російському місті Лабитнанги, де у колонії тримають українського режисера Олега Сенцова.

РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна – людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Денісової до українських політв'язнів,

– написала речниця.

РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна - людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Л.Денісової до українських політв'язнів — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 28, 2018

Також цю ситуацію вона назвала "тотальним недотриманням РФ домовленостей про допуск Омбудсмена України до О.Сенцова, який голодує з 14.05".

Тотальне недотримання РФ домовленостей про допуск Омбудсмена України до О.Сенцова,який голодує з 14.05 #FreeSentsov https://t.co/MgjAdB5agF — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 28, 2018

Нагадаємо, Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова не може бути допущена в рамках консульських конвенцій до українського режисера Олега Сенцова, а саме тому, що не є громадянкою Росії.