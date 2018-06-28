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Чому Путін відмовив Генсеку Ради Європи в помилуванні Олега Сенцова: думка експерта

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Путін хоче повернення Росїі в ПАРЄ
Путін хоче повернення Росїі в ПАРЄ / Фото з відкритих джерел

Кремль відмовив Генсеку Ради Європи Турбйорну Ягланду в проханні помилувати Олега Сенцова можливо тому, що Росія вимагає натомість повернення своєї делегації в ПАРЄ. Умови Росії невідомі, можна лише здогадуватися.

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Тема пом’якшення санкцій і збереження Росії в Раді Європи і ПАРЄ – постійний предмет переговорів. У Раді Європи не хочуть, щоб Росія пішла. По-перше, з фінансових причин. Але є традиційний аргумент: краще нехай Росія буде в ПАРЄ, на неї можна буде впливати через механізми Ради Європи і ЄСПЛ, ніж, якщо вони вийдуть взагалі з цієї організації,
– зауважує Володимир Фесенко.

Втім, зауважує політолог, чи присутнє питання пом'якшення санкцій і повернення Росії в ПАРЄ на переговорах про звільнення Олега Сенцова – невідомо. Як зазначає Фесенко, у такому випадку кажуть: торг тут недоречний, але ціна питання велика.

"Швидше за все, мова йде про обмін в пакеті – Олег Сенцов і кілька українських політв'язнів на російського журналіста Вишинського, якого підозрюють у держзраді, і ще кілька росіян. Плюс додаткові умови з боку Росії. Які – складно сказати. Наприклад, допуску російських журналістів в Україну або умов їх роботи. Ситуація тендітна і складна. Якщо Сенцова не звільнять, поки йде Чемпіонат світу з футболу, то тоді малоймовірно, що його відпустять", – зауважив Фесенко.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. Раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд надіслав листа Путіну з проханням помилувати українського кінорежисера Олега Сенцова. Прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков заявив, що український бранець Кремля не може бути помилуваний на підставі офіційного прохання, яке надіслав генеральний секретар Ради Європи до президента Росії Володимира Путіна.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини України Олег Сенцов ПАРЄ
Джерело: 24 Канал
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