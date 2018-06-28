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Почему Путин отказал Генсеку Совета Европы в помиловании Олега Сенцова: мнение эксперта

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Путин хочет возвращения Росии в ПАСЕ
Путин хочет возвращения Росии в ПАСЕ / Фото из открытых источников

Кремль отказал Генсеку Совета Европы Турбьёрну Ягланду в просьбе помиловать Олега Сенцова возможно потому, что Россия требует взамен возврата своей делегации в ПАСЕ. Условия России неизвестны, можно только догадываться.

Об этом 24 канала рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Тема смягчения санкций и сохранения России в Совете Европы и ПАСЕ – постоянный предмет переговоров. В Совете Европы не хотят, чтобы Россия ушла. Во-первых, по финансовым причинам. Но традиционный аргумент: лучше пусть Россия будет в ПАСЕ, на нее можно будет влиять через механизмы Совета Европы и ЕСПЧ, чем, если они выйдут вообще из этой организации,
– говорит Владимир Фесенко.

Впрочем, замечает политолог, присутствует ли вопрос смягчения санкций и возвращения России в ПАСЕ на переговорах об освобождении Олега Сенцова – неизвестно. Как отмечает Фесенко, в таком случае говорят: торг здесь неуместен, но цена вопроса велика.

"Скорее всего, речь идет об обмене в пакете – Олег Сенцов и несколько украинских политзаключенных на российского журналиста Вышинского, которого подозревают в госизмене, и еще несколько россиян. Плюс дополнительные условия со стороны России. Какие – сложно сказать. Например, допуск российских журналистов в Украину или условия их работы. Ситуация хрупкая и сложная. Если Сенцова не освободят, пока идет Чемпионат мира по футболу, то тогда маловероятно, что его отпустят", – отметил Фесенко.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал. Ранее 38 стран-участниц ООН призвали генсека Антониу Гутерриша к тому, чтобы на встрече с Путиным он поднял вопрос украинских политзаключенных.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил письмо Путину с просьбой помиловать украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Пресс-секретаря Путина Дмитрий Песков заявил, что украинский пленник Кремля не может быть помилован на основании официальной просьбы, которую прислал генеральный секретарь Совета Европы президенту России Владимиру Путину.

За что в России осудили
Олега Сенцова?
Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Олег Сенцов ПАСЕ
Источник: 24 Канал
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