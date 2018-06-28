У Росії пояснили, чому не пускають українського омбудсмена до Сенцова

Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова не може бути допущена в рамках консульських конвенцій до українського режисера Олега Сенцова, а саме тому, що не є громадянкою Росії.

Про це повідомила "Інтерфаксу" омбудсмен РФ Тетяна Москалькова.

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"Я отримала офіційну відповідь від керівництва ФСВП, що оскільки вона (Денісова) громадянка іншої держави, а він (Сенцов) громадянин Росії, вона не може бути поки допущена", – заявила Москалькова.

Вона зазначила, що відмова не остаточна, в майбутньому Денісова може бути допущена до Сенцова.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що стан незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова в цілому задовільний, проте у зв'язку з його голодуванням залишаються побоювання. 28 червня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова теж прибула в російську колонію, щоб відвідати Сенцова, проте її не впустили до політв’язня.