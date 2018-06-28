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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В России объяснили, почему не пускают украинского омбудсмена к Сенцову

243 Читати новину українською
Денисова и Москалькова
Денисова и Москалькова / Радио Свобода

Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова не может быть допущена в рамках консульских конвенций к украинскому режиссеру Олегу Сенцову, а именно потому, что не является гражданкой России.

Об этом сообщила "Интерфаксу" омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

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"Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Денисова) – гражданка другого государства, а он (Сенцов) – гражданин России, она не может быть пока допущена", – заявила Москалькова.

Она отметила, что отказ не окончательный, в будущем Денисова может быть допущена к Сенцову.

Напомним, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова в целом удовлетворительное, однако в связи с его голоданием остаются опасения. 28 июня уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова тоже прибыла в российскую колонию, чтобы посетить Сенцова, однако ее не впустили к политзаключенному.

Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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